張惠妹台東跨年出場時間曝光！搶先預告「嗨到凌晨1點」

「演唱會女王」張惠妹（阿妹）將於12月31日重量級現身「2026台東跨年晚會 東漂去旅行：〈東！帶我走〉」，不僅帶領大家迎接2026第一道曙光，且天后將從倒數後一路嗨唱到凌晨1點後，精心準備逾1小時媲美演唱會等級的節目，邀現場民眾「跳起來」，迎接新的一年到來。

阿妹此次回到家鄉台東開唱，親自邀請一票重量級歌手好友共襄盛舉，包括A-Lin、 玖壹壹、范曉萱&100%、李英宏、葛仲珊、持修、戴愛玲、桑布伊、葛西瓦、Saya等超人氣實力歌手，從靈魂樂到嘻哈、從原民風到抒情派，橫跨世代與曲風，堪稱「含金量最高的跨年晚會」。阿妹笑說：「唱那麼多地方，這次該回家唱歌了！台東是我最初的地方，也希望帶著喜歡台東的朋友，一起來這裡看海、唱歌、邁向新年！」

據悉，晚會當天將由本土天團玖壹壹率先開唱揭幕，緊接著葛西瓦、李英宏、葛仲珊、持修以及戴愛玲等歌手輪番登台，倒數重點橋段，則由A-Lin的美聲陪伴大家告別2025，緊接著，壓軸登場的天后張惠妹，預計將送上1小時演出，和現場民眾一路嗨到凌晨1點。不少歌迷已迫不及待與天后見面，直呼「1小時太神了，趕去台東超值」、「飯店都訂好了，當天見」！

