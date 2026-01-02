張惠妹台東跨年嗨唱迴響熱烈！網友意猶未盡敲碗上架直播影片...主辦方：版權問題，僅提供當下觀賞

此次台東「東！帶我走2026臺東跨年晚會」演出博得滿堂彩，天后張惠妹領銜眾多原住民歌手在家鄉開唱，不僅現場擠破10萬人，當晚直播在縣人數更一度達到27萬，近日在社群中討論度極高。也由於整場表演精彩不斷，很多樂迷朋友敲碗希望直播影片能上架，不過「台東跨年晚會」主辦方回應，因受限版權問題，表演僅有直播當下才看得到。

台東此次獲得中央國發會大額補助3000萬，共耗資3500萬舉辦跨年晚會，張惠妹與A-Lin兩大天后挑起主持大樑，率玖壹壹、戴愛玲、葛仲珊等一眾歌手帶動全場，而在表演落幕時的演出名單顯示總導演為張惠妹時，大家才恍然大悟「難怪晚會那麼精采」。

網路社群對於台東此次表現也出現一片好評，紛紛誇讚為「歷年最頂跨年晚會」，有些未跟到直播或仍想回味的民眾也希望直播影片可以上架，想再一睹天后風采，跑到主辦方臉書留言敲碗。



不料，「台東跨年晚會」臉書專頁對此回覆：「受限於版權因素，僅供直播當下觀賞。」令大批網友直呼可惜。

(圖片來源：三立新聞網)

