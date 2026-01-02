張惠妹台東跨年封神！網卻酸靠補助 卡神揭最大功臣「不是中央」是這群人

歌手張惠妹日前跨年夜（12月31日）重返家鄉台東開唱，一連帶來13首歌曲，讓歌迷如癡如醉，超強卡司與精良製作事後在社群上掀起熱議。不過，有網友質疑，台東跨年如此成功全靠中央補助。對此，「卡神」楊蕙如直言，「中央出錢不是沒有幫助，但把真正99分的功勞歸給別人有這麼難嗎？」

台東跨年晚會「東！帶我走」事後被網友讚爆「史上最強跨年」。（資料照，台東縣政府提供）

楊蕙如在臉書發文分享對台東跨年晚會的看法，她認為，台東縣長饒慶鈴表現得真的很優秀，把舞台讓給張惠妹、A-Lin這些歌手，周邊維安、交通管制、場地也規劃的有聲有色，希望明年也能維持這樣的水準，這樣她就可以回去跨年了。

該篇文章文章公開後，引發網友熱烈討論，有部分網友留言表示，台東跨年晚會由中央出資3000萬元、台東縣政府出資500萬元，因為中央出資，沒有商業回本考量，這是其他商業電視台做不到的。

對此，楊蕙如回應，其他縣市花幾千萬也沒有這種效果，雖然中央出錢給預算確實有功勞，但她覺得若以100分計算，這次演出的首功是張惠妹及其團隊占45分，A-Lin占25分，其他藝人占20分，台東團隊的付出包含縣府、警察、交管等等占9分，中央出錢占1分。

