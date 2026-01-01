張惠妹台東跨年晚會封神！公司資本額20萬「卻拿3千萬案子」驚人背景曝

娛樂中心／台北報導

2026台東跨年晚會被網友封為全台最強，幕後最大推手正是天后張惠妹。演出不僅集結A-Lin、玖壹壹等超過10組重量級卡司，更由張惠妹親自擔任總導演，從節目節奏到舞台氛圍全面掌控，讓整場演出零冷場，成功掀起討論熱潮，直播在線人數甚至突破20幾萬人次觀看，承辦整場演出的公司背景也曝光了。

根據台東縣政府公開招標資料，「114年台東縣歲末系列活動」委託專業服務案總預算高達3500萬元，金額比前一年大幅提升，最終由「野聲音娛樂有限公司」得標。消息曝光後引發關注，原因在於該公司登記資本額僅20萬元，卻成功拿下高額標案，一度讓外界質疑是否不合常理。

廣告 廣告

事實上，野聲音娛樂由張惠妹經紀人陳鎮川創立，張惠妹則是公司核心靈魂人物與老闆娘。公司旗下雖非大型娛樂集團，卻網羅持修、葛西瓦、Boxing、安那等音樂人，音樂實力與製作經驗深厚。

業界也分析，台東跨年之所以能夠脫穎而出，關鍵正是「張惠妹模式」。整場活動卡司由她親自邀約規劃，節目設計完全以觀眾體驗為核心，現場不設主持人、不插入商業廣告，也未出現冗長的官方致詞流程，讓音樂成為唯一主角。DJ串場選歌貼近大眾，台上台下幾乎無縫接軌，氣氛一路推至高潮。

張惠妹領軍眾多大咖歌手齊聚，在台東一起唱跨年。（圖／台東縣政府提供）

台東縣長饒慶鈴雖有上台致意，但致詞不到兩分鐘，隨即將舞台完全交回給藝人，展現高度尊重專業。當晚煙火秀結束後，她也迅速退場，讓演出流暢收尾。官方統計指出，現場湧入逾10萬人，線上直播最高同時觀看突破25萬，整晚總觀看人次逼近30萬。

不少網友直言，這場跨年晚會之所以被封神，不只是卡司強，而是整體製作思維跳脫過往框架，「沒有干擾、只有音樂」，成功打造出屬於台東的獨特跨年樣貌，更紛紛喊話「以後台東跨年都交給阿妹」。

更多三立新聞網報導

資深女星宣布升格當阿嬤「2個兒子差不到十天」 三人真實關係曝光了

男星跨年夜痛失媽媽！「國寶級配音員」病逝享壽76歲 好友：已昏迷十天

國運抽中下下籤！詹惟中曝「南鳥孤飛有大事發生」 不忍示警5件事

出手幫曹西平完成認屍！唯一親人龍千玉嘆「都成了回憶」：交給時間放下

