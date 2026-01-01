張惠妹台東跨年登兩岸熱搜！陸網友激喊：想去台灣的心情達到頂點

娛樂中心／台北報導

2026台東跨年晚會被網友封為全台最強，幕後最大推手正是天后張惠妹。演出不僅集結A-Lin、玖壹壹等超過10組重量級卡司，更由張惠妹親自擔任總導演，從節目節奏到舞台氛圍全面掌控，讓整場演出零冷場，成功掀起討論熱潮，直播在線人數甚至突破20幾萬人次觀看。如今不只國內熱搜，甚至有香港網友問「門票怎麼買」，大陸網友好羨慕，「想去台灣的心情達到了頂點」。

張惠妹將跨年表演回歸純粹，只有歌手與現場民眾的互動。（圖／台東縣政府提供）

阿妹返回故鄉台東迎接新年，她率領玖壹壹、葛仲珊、A-Lin、戴愛玲、持修、范曉萱等重量級歌手輪番登場，從經典到新作一路無冷場。隨著倒數結束，張惠妹壓軸現身，現場與線上氣氛同步炸裂，許多網友直呼「這卡司根本不是跨年，是大型音樂祭」。

如今這場跨年晚會紅到中國大陸和香港，抖音等社群平台出現大量相關影片，微博上大陸網友留言，「我的天吶」、「嫉妒使我面目全非」、「aMei聲音好亮！大回春」、「想去台灣的心情達到了頂點」、「太好聽了」、「希望今年有30周年巡迴演唱會」、「全程看了直播，妹神狀態太好了」。也有香港網友在Threads的相關討論發問，「香港人弱弱一問，請問可以怎麼買台灣跨年秀的門票呀？今年年底想去台灣跨年了」。更有台灣網友回覆「不用買票哦，這都是免費參與的」、「你搞錯了，你要買的是機票」。

