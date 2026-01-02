張惠妹台東跨年超頂！竟是資本額20萬公司獲3500萬標案

〔記者廖俐惠／綜合報導〕台東跨年演唱會集結張惠妹、A-Lin及戴愛玲等藝人開唱，現場氣氛嗨到被大讚是「全台最頂」的演出。不過事後網友發現，拿下標案的公司，資本額卻只有20萬元？到底是何方神聖？

從「114年台東縣歲末系列活動」公開招標資訊可以看到，此次標案為限制性招標，標案金額為3500萬，最後由名為「野聲音娛樂有限公司」得標，更獲得了3000萬國發會的補助。

資本額20萬的公司，辦了一場3500萬的最頂跨年？不免讓網友嘖嘖稱奇。不過從野聲音娛樂有限公司的社群可以發現，上面寫「我們的老闆是 aMEI 張惠妹」，參與跨年表演的持修、葛西瓦都是野聲音的藝人，其實野聲音就是阿妹的公司，也難怪能夠辦這麼大型的跨年演出了。

此次「東！帶我走」超強跨年演唱會，儘管沒有主持人，仍靠張惠妹、A-Lin等人渾然天成的幽默，數度逗笑現場觀眾以及網路上收看的網友們，更被玖壹壹春風爆料，幾位姐姐都喝到清晨4點，網友虧張惠妹、A-Lin及戴愛玲不是「獵魔女團」而是「烈酒女團」，就算喝酒到天亮，唱功依舊是一等一，她們也化身歌手伍佰，連唱都不用唱，

歌曲耳熟能詳到讓台下觀眾唱就好，全台最神跨年演唱會當之無愧。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

