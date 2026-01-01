張惠妹台東跨年「扛重任」網熱議 玖壹壹春風爆料後台內幕

張惠妹台東跨年扛重任，玖壹壹春風爆料後台內幕。（圖／台東縣政府提供、羅永銘攝）

2026跨年晚會在各縣市圓滿落幕，其中台東跨年由「阿妹」張惠妹揭開新年第一幕，從跨年後嗨唱到凌晨1點多，一連帶來13首歌曲，讓歌迷聽得如癡如醉，超強卡司、製作也在社群掀起熱議，沒想到有網友發現張惠妹其實就是晚會的總導演，而玖壹壹成員春風也親自揭露後台的內幕。

有網友1日在社群發文，表示在台東跨年的工作人員名單中，意外發現節目總導演標示了「aMEI」的名字，這才了解原來張惠妹在整場活動擔任重要角色，於是不禁讚嘆：「找到（原因）為什麼台東這麼嗨了。」

沒想到貼文一出，引起網友熱烈討論，也釣出為台東開場的玖壹壹春風留言回覆，透露張惠妹從彩排就親自盯場，還為演出嘉賓們準備完善的美食、住宿，「酒水都免錢」，而不喝酒的他更爆料：「我昨天（30日）看了那些姊姊們喝到凌晨四點，才有今日（31日）這麼精彩的演出給大家，謝謝妹姐」，讓大批網友看了笑翻直呼：「幹嘛到處宣傳姐姐們喝到四點啦。」

張惠妹（左4）台東跨年與嘉賓們合照。（圖／台東縣政府提供）

事實上，此次台東跨年的卡司是由張惠妹親自召集，包含A-Lin、玫壹壹、范曉萱&100%、李英宏、葛仲珊、持修、戴愛玲、桑布伊、葛西瓦、Saya（張惠春），不只重邀來自台東的歌手，超強陣容還涵蓋金曲、金鐘、金馬。另外，張惠妹為了迎接遠道而來的旅客，更提供「接機服務」，在飛往台東的班機快降落時，獻聲為機上廣播配音，令許多人相當驚喜。

