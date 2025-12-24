張惠妹和《阿凡達3》竟有這關聯？天后親自解惑「瞞不住了」

〔記者陳慧玲／台北報導〕天后「阿妹」張惠妹年底將在家鄉台東參與跨年晚會壓軸演出，歌迷都充滿期待想衝台東和她一起迎新年，不過近日網友卻熱烈討論阿妹與電影新片《阿凡達》系列第3部《阿凡達：火與燼》中的角色關係，也釣出阿妹親自「解惑」，笑翻網友。

有網友在社群分享《阿凡達：火與燼》中重要反派角色「瓦蘭」的劇照，這是由奧娜卓別林飾演，網友提到：「抱歉Mei姐(指張惠妹)，真的很像瓦蘭。」發文有近36萬次瀏覽，阿妹也看到了，親自幽默回應：「好吧，看樣子是瞞不住了！」

看到阿妹來留言，全網嗨翻，近2萬網友幫阿妹按讚，有粉絲喊話想念阿妹，希望她多多上網，或是開直播和大家聊聊，也有很多網友驚訝說：「阿妹竟然會玩脆(Threads)。」也有網友大讚這就是阿妹原住民特有的幽默，直呼可愛。《阿凡達：火與燼》中「瓦蘭」的角色，也讓粉絲聯想起阿妹分身「阿密特」在《血腥愛情故事》MV裡的神韻。

