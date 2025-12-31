張惠妹唱台東跨年！90歲老母親身體出狀況 「是一種害怕失去的恐懼」

記者鄭尹翔／台北報導

「流行樂之后」張惠妹（aMEI）在 2025 年最後一天無預警丟出震撼彈，一口氣推出兩首全新單曲〈我的存在就是愛你〉與分身阿密特的〈你的存在就是愛我〉。而這次創作背後最動人的原因，正是張惠妹首度鬆口談及，90 歲的媽媽曾一度出現突發性失憶狀況，成為她情感爆發、完成新作的重要起心動念。

張惠妹透露，媽媽雖然依舊笑笑面對家人，卻一度忘記身邊至親的名字，讓她內心百感交集。她坦言：「與其說難過，不如說是一種害怕失去的恐懼。」也正是在這樣的情緒堆疊下，過去偶然聽見、一直烙印在心中的旋律，再次被喚醒，促使她完成〈我的存在就是愛你〉這首歌。所幸經過治療後，張媽媽的身體狀況與記憶皆逐漸好轉，也讓阿妹更珍惜當下。

令人驚喜的是，這首歌從啟動到完成前後僅花 20 天，張惠妹笑說自己「一啟動就停不下來」。而在製作過程中，團隊更意外發現，同一段旋律竟自然延伸出另一種情緒版本，於是誕生了由阿密特詮釋的〈你的存在就是愛我〉。

aMEI 與阿密特兩個版本，不只音樂層次分明，視覺與情緒也形成強烈對比。aMEI 是溫柔、正面直視的愛；阿密特則是堅定、銳利、帶著力量的存在。張惠妹形容：「aMEI 很溫柔，阿密特的語氣很篤定。」錄音時甚至被團隊笑說像是啟動了「黑魔法」，眼神與狀態瞬間切換。

談到歌詞中「我為了你而活」，張惠妹直言那是一種非常強烈的情感，希望大家都能去感受愛、相信愛，「不管是誰為了誰而活，那都是一股很強大的力量。」

而阿密特睽違 10 年再度突襲發新歌，是否意味著這個分身即將回歸？張惠妹則神秘表示：「好像時候到了，值得期待喔！」一句話，也讓歌迷對她接下來的動向充滿想像。

