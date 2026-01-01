張惠妹嗨翻台東跨年 網讚「全台最強」8千發煙火引爆高潮
全台最強跨年演唱會在台東，《東！帶我走2026台東跨年晚會》12月31日晚間在台東國際地標海濱公園登場，現場湧入逾10萬人，線上直播吸引超過30萬人次觀看，倒數後施放8000發高空煙火照亮夜空，線上線下合計超過40萬人一同迎接2026年，民眾大讚「回歸音樂及觀眾，台東絕對是全台最強跨年演唱會」。
《東！帶我走2026台東跨年晚會》由台東縣政府主辦，活動從白天一路延續至深夜，結合主舞台與「音樂實驗場」，將跨年晚會規模升級為大型音樂節。晚會於倒數前聚集大量人潮，海濱公園及周邊區域人聲鼎沸，展現台東跨年活動的高人氣。
晚間23時50分，縣長饒慶鈴與藝人代表一同登台，帶領全場齊聲倒數迎接新年。隨著倒數結束，8000發高空煙火同步升空，絢麗光芒映照台東夜空，現場歡呼聲此起彼落，氣氛瞬間沸騰，也成為今年跨年最受矚目的畫面之一。
網友也紛紛在社群平台分享觀後感，表示張惠妹跨年夜「誠意滿滿，一路唱太久，根本沒辦法去洗澡睡覺」，直呼過癮；金曲歌后阿爆（阿仍仍）也在社群發文大讚台東跨年，笑稱「要被台東跨年笑死，不可能天生主持人群，原住民真的很鬧」，為活動增添不少話題與好評。
縣府指出，今年跨年活動以音樂結合城市地景，從白天暖場到午夜倒數，成功吸引大量民眾與線上觀眾參與，不僅帶動跨年人潮，也讓台東在新年之際再次成為全台焦點。
