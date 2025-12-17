張惠妹回台東跨年！范曉萱合體持修夢幻同框 練團驚喜改編〈氧氣〉跨世代合作

持修（左）與范曉萱被譽為指標人物與新世代怪物的結合，兩人不僅首度見面合作，也將在台東跨年上同台演出。台東縣政府提供

台東跨年晚會今年祭出最強陣容，張惠妹今年不僅親自坐鎮跨年夜，更號召包含A-Lin、玖壹壹、范曉萱與100%樂團、李英宏、葛仲珊、持修等10組金曲常客齊聚台東。晚會主打多組跨世代、跨領域ft.組合，帶領數萬民眾在海風與浪聲中迎接2026年第一道曙光。

首波曝光的夢幻組合范曉萱與持修，被譽為指標人物與新世代怪物的結合。兩人16日率先召集練團，持修坦言這是兩人第一次見面，查資料時便覺得范曉萱好酷、很有趣。

范曉萱持修首度同框 練團碰撞全新頻率

持修更化身小粉絲，大讚范曉萱的《絕世名伶》專輯中如〈你〉〈縫人〉等作品旋律與歌詞完美契合，呈現出溫柔又瘋狂的特質，直呼是其夢想愛情的樣子。昨日練團時，兩人選定經典曲目〈氧氣〉進行合作，並由范曉萱親自彈琴。

超級I人持修被魔力征服 讚范曉萱真誠溫柔

持修分享排練當下的真實感受，透露身為超級I人的他，原本面對初次見面的人會感到惶恐，但范曉萱彷彿有一種魔力讓他感到放鬆自在。他形容范曉萱是個真誠、溫柔且有趣的人，兩人的聲音頻率在練團室提前對上，默契十足。

持修(右）是I人，跟范曉萱首次見面卻感受到范曉萱有一種讓人放鬆自在的魔力。台東縣政府提供

此外，范曉萱近期也帶來音樂好消息，睽違16年後於12月12日與100%樂團推出全新搖滾專輯《過客》，致敬90年代並傳遞每個人都是獨一無二靈魂的理念，這份初心也為此次東跨的跨世代合作，增添了深層的時代意義。

東漂去旅行主視覺吸睛 張惠妹帶領向光而行

本次跨年晚會主視覺以鮮亮粉、綠、藍三色呈現熱帶風格，象徵張惠妹回家，帶領大家從海出發、向光而行。鮮少造訪台東的持修對演出充滿期待，並透露家人屆時將到場支持，晚會將從12月31日18:00一路嗨到翌日01:00。



