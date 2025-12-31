張惠妹坐鎮台東跨年人潮爆！現場＋線上觀眾突破32萬人次

記者高珞曦／綜合報導

全台各縣市舉辦跨年活動迎接2026年，天后張惠妹在台東縣「2026 台東跨年晚會 東漂去旅行：〈東！帶我走〉」熱唱，現場人潮累計已破10萬人，連YouTube直播都有22.2萬觀看人次，相當於跨年現場與線上人數突破32萬！

阿妹張惠妹12月31日晚間在台東縣跨年晚會嗨唱〈連名帶姓〉、〈三天三夜〉等金曲。（圖／台東縣政府、野聲音樂提供）

「2026 台東跨年晚會 東漂去旅行：〈東！帶我走〉」在台東海濱公園登場，天后張惠妹與A-Lin領軍熱鬧跨年，開場由本土樂團玖壹壹大唱〈來個蹦蹦〉、〈鄉下來的〉、〈打鐵〉等曲，葛仲珊、李英宏、桑布伊、SAYA（張惠春）與戴愛玲等接力炸場，卡司堪比售票演唱會。

廣告 廣告

台東縣政府的YouTube直播觀看人次在12月31日倒數前已達22萬2486人次。（圖／翻攝自YouTube@planning089）

截至12月31日晚間9時，現場已累計超過10萬人，台東縣政府的YouTube頻道直播也在倒數前數分鐘飆到22萬2486人次觀看。

延伸閱讀

6萬股民嗨翻 ！群聯11月獲利數字太驚人 開盤直接鎖漲停

假的！AI陳志明醫師涉詐欺 衛福部：追查帳號持有者開罰

廣達投資157億 為美國廠添購電力設備滿足AI生產需求