張惠妹坐鎮台東跨年夜！首組跨世代合作曝光 他嗨喊：夢想愛情的樣子

張惠妹跨年夜回台東開唱，號召 10 組出身台東、或喜愛台東的歌王歌后級好友齊聚一堂，攜手 A-Lin、玖壹壹、范曉萱&100%、李英宏、葛仲珊、持修等金曲常客，在台東帶領數萬民眾迎接 2026 年第一道曙光。《2026 台東跨年晚會 東漂去旅行：〈東！帶我走〉》今年主打多組跨世代、跨領域 ft. 組合，把跨年舞台直接升級成音樂實驗場。第一組「范曉萱×持修」搶先曝光，跨年夜還沒到，討論度先炸開，日前他們也率先召集練團。

范曉萱（左）、持修在台東跨年晚會帶來組合演出（照片提供：臺東縣政府）

范曉萱與持修的合作，對兩人來說都是全新體驗。持修坦言這是第一次與范曉萱合作，談到最喜歡的作品，他毫不掩飾心中的崇拜：「《絕世名伶》超酷！《你》、《縫人》、《如果我先死了怎麼辦》、《汪汪汪》，反正那張專輯都好喜歡！」他也讚歌曲的旋律歌詞跟萱姐的聲音超合，「很溫柔又透露著瘋狂，完全是我夢想愛情的樣子。」

持修期待跨年夜演出（照片提供：臺東縣政府）

二人練團時選定〈氧氣〉作為合作曲目，范曉萱親自彈琴，並在演唱上保留大量空間，讓持修能即興發揮。持修也分享排練當下的真實感受：「一到那邊她就跟我聊天，平常這樣對超級I人的我會感到很惶恐，但那天彷彿姐有一種魔力，讓我完全不害怕，就覺得很自在。」

談到台東，持修坦言自己幾乎沒有真正造訪過，不過對於這次東跨演出，他充滿期待，也透露這次跨年夜家人將到場支持，「雖然不會多留下來，但當晚一定會是個很美好的夜晚，希望下次到台東不是工作，是去玩！」

范曉萱&100%樂團（照片提供：臺東縣政府）

