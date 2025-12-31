張惠妹坐鎮台東跨年！大咖卡司全曝光「根本豐年祭」

天后aMEI張惠妹今年回家坐鎮跨年夜，〈東！帶我走〉台東跨年晚會主打多組跨世代、跨領域 ft. 組合，直接把跨年舞台升級為音樂實驗場，昨(30)日加碼公開原住民歌手重量級陣容，由Saya、桑布伊、戴愛玲合體演繹「部落金曲」，此外，「金曲34-最佳華蟻女歌手」A-Lin重磅演出，讓2026東跨直接升級為原住民歌手嘉年華。

(照片提供：臺東縣政府)

阿妹今年號召10組出身台東、或喜愛台東的歌王歌后級好友齊聚家鄉，攜手A-Lin、玖壹壹、范曉萱&100%、李英宏、葛仲珊、持修等金曲常客，在海風與浪聲中領唱跨年倒數，陪數萬民眾迎接 2026 年第一道曙光。

首度在台東跨年夜開唱的A-Lin直呼意義非凡，唱遍各地跨年舞台，她笑說在台東的感覺特別不一樣，「唱完就可以回家了！」對A-Lin而言，台東不只是家，更是一路以來的能量來源。她分享，這片熟悉的海陪著她一路練唱成長，也讓這次站上東跨舞台，多了一份安心與踏實。此外，這次也特別為台東航線班機錄製口播，自嘲不像空姐，更像是航空公司老闆，展現回到家鄉的自在與幽默。

今年東跨另一大亮點是由Saya、桑布伊、戴愛玲合體演出「部落金曲」單元，三人彩排時就火花四射。Saya笑說，只要有桑布伊在，什麼事都會變得很好玩，回到台東演出，Saya 形容心情回家心情很踏實，但她笑說最怕的是演出後被招呼等下喝一杯。

戴愛玲則形容這次合作根本是「部落限定慶典」，預告這次三人合作不只是演出，更像一場和觀眾一起參與的節日，「相信我們能帶給大家很多歡樂跟驚喜，期待跟現場有好玩有趣的互動！」最後霸氣丟下一句為整個原住民歌手嘉年華定調：「根本就是豐年祭！」

(照片提供：臺東縣政府)