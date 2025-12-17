張惠妹坐鎮臺東跨年夜 范曉萱、持修跨世代合作

記者王丹荷／綜合報導

臺東縣政府力邀「妹神」張惠妹（aMEI）今年坐鎮臺東跨年夜《2026 台東跨年晚會 東漂去旅行：〈東！帶我走〉》，主打多組跨世代、跨領域 ft. 組合，把跨年舞台直接升級成音樂實驗場。首波曝光的夢幻組合范曉萱與持修昨（16 ）日已率先召集練團，世代交會的聲音頻率提前對上，對2人來說都是全新體驗。

持修第1次與范曉萱合作，「對，第1次。之前沒見過。知道要合作的時候去查了是誰才發現，她好酷！好有趣的1個人。」談到最喜歡的作品，他毫不掩飾心中的崇拜：「〈絕世名伶〉超酷！〈你〉、〈縫人〉、〈如果我先死了怎麼辦〉、〈汪汪汪〉，反正那張專輯都好喜歡～！」讚歌曲的旋律歌詞跟萱姐的聲音超合，「很溫柔又透露著瘋狂，完全是我夢想愛情的樣子。」

練團時，2人選定〈氧氣〉作為合作曲目，范曉萱親自彈琴，在演唱上保留大量空間，讓持修能即興發揮，或合唱、或吟唱，不同世代的詮釋，讓這首經典作品展現出全新的層次。持修分享排練當下的真實感受：「一到那邊她就跟我聊天，平常這樣對超級I人的我會感到很惶恐，但那天彷彿姐有種魔力，讓我完全不害怕，就覺得很自在。」又讚范曉萱：「好奇怪喔，我覺得她是很真誠而且溫柔、同時又很有趣的人。」

范曉萱近期也帶來全新音樂動態，日前與100% 樂團推出全新搖滾專輯《過客》，這是她時隔16年推出的全新作品，共收錄8首新作。專輯回到獨立音樂人的初心，致敬璀璨的90年代，並透過音樂向樂迷傳遞「每個人都是獨一無二的靈魂」。

談到臺東，持修坦言自己幾乎沒有真正造訪過，被問到推薦這題，他促咪回：「可能只有去工作過，你推薦我好了。」但對於這次東跨演出，他充滿期待：「超期待的，感覺就可以很嗨！」也透露這次跨年夜家人將到場支持，「雖然不會多留下來，但當晚一定會是個很美好的夜晚，也希望下次可以再去臺東，不是工作，是去玩！」

