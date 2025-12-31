張惠妹壓軸登台東跨年！驚喜唱跳CORTIS夯曲 「吳麗萍你好像搭丟賽」全場嗨翻

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／台東報導

《東！帶我走2026台東跨年晚會》今（31）日於台東國際地標海濱公園盛大登場。天后張惠妹（阿妹）攜手A-Lin、玖壹壹、范曉萱&100%等藝人一同領唱跨年倒數。倒數時刻前，A-Lin 坐鎮跨年夜核心時段，更與張惠妹一同合唱〈連名帶姓〉，而最後壓軸登場的張惠妹不只演唱自己的經典歌曲與新歌，更嗨唱近期爆紅的男團CORTIS夯曲〈GO〉。

張惠妹攜手A-Lin、玖壹壹、范曉萱&100%等藝人登台東跨年。（圖／台東縣政府提供）

廣告 廣告

A-Lin帶來〈荒唐〉、〈失戀無罪〉〈我心已打烊〉、〈摯友〉等經典歌曲後，她表示，接下來要唱得這首歌，讓她有些緊張，還賣關子說：「不知道原唱等等會不會出現。」而當〈連名帶姓〉的前奏響起，張惠妹驚喜現身，兩人合唱將現場氣氛炒熱到高點。

當今晚的重要時刻到來，所有藝人與台東縣長饒慶鈴一同登台，與數萬民眾齊聲倒數，迎接新年煙火秀，當晚施放長達5分鐘的煙火秀，總計8000發煙火。在壓軸時刻，天后張惠妹重磅登場，雖中途因為音響設備還沒準備好有些延誤，但張惠妹帶領了今天所有藝人清唱了好幾首歌，讓現場觀眾大飽耳福。而待設備準備好，張惠妹便與全體藝人合唱〈三天三夜〉，現場氣氛嗨到最高點。接著張惠妹接連飆唱〈站在高崗上〉、〈What’s up〉、〈請你告訴我＋沙灘戀情〉以及翻唱方大同的經典歌曲〈特別的人〉。

張惠妹提到，自己即將要演唱昨（31）日中午發行的新歌〈我的存在就是愛你〉她說：「這首歌是我在2025年經歷了很多很多的事情，特別想在26年，想要唱這首歌表達這首歌的意思，我希望大家可以回去看一下歌詞，也許可以抒發你們的情感。」而這次的新歌首唱就獲得全場熱烈迴響。隨後她連唱〈愛是唯一〉、〈牙買加的檳榔〉、〈永遠的快樂〉、〈好膽你就來〉、〈Booty call〉，並與葛仲珊合作〈跳進來〉，而張惠妹以韓國爆紅男團CORTIS夯曲〈GO〉中的歌詞：「우린 필요 없어 다른 sign（中文空耳吳麗萍你好像搭丟賽）」帶出下首歌，中途還稍微跳了一下這首歌的舞蹈，全場嗨翻，最後她以〈前進烏托邦〉為台東跨年畫下句點。

更多FTNN新聞網報導

范曉萱登台東跨年！獻唱大S作詞的歌曲 「獻給我最愛的好姐妹」

阿密特回來了！張惠妹驚喜推單曲 一首歌分裂成2個自己

注意聽！空服員廣播竟是天后張惠妹 國內線飛台東專屬

