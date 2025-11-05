張惠妹宣布台東唱跨年「這次該回家唱歌了」領軍10組歌手一起倒數迎曙光

張惠妹終於揭曉2025年12月31日在台東跨年，由她登高一呼。號召10組出身台東、或喜愛台東的歌王歌后級好友齊聚一堂，將攜手 A-Lin、玖壹壹、范曉萱&100%、李英宏、葛仲珊、持修等金曲獎常客，在海風與浪聲中領唱跨年倒數，帶領數萬民眾迎接2026第一道曙光！

距離上次台東舉辦跨年演唱會已經五年，阿妹笑說：「唱那麼多地方，這次該回家唱歌了！台東是我最初的地方，也希望帶著喜歡台東的朋友，一起來這裡看海、唱歌、邁向新年！」而她愛情長跑的男友Sam，也在臉書跟著貼上張惠妹的影片，寫著「台東～見」，勢必將會開心愛相隨。

12月31日當晚將從日落唱到午夜，煙火、星光、浪花齊舞，台東瞬間化身最浪漫的音樂島。阿妹感性說：「希望這一夜，讓每個人都帶著歌聲、帶著笑回家，帶著愛迎接新的2026年。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導