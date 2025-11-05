張惠妹宣布台東唱跨年「這次該回家唱歌了」領軍10組歌手一起倒數迎曙光
張惠妹終於揭曉2025年12月31日在台東跨年，由她登高一呼。號召10組出身台東、或喜愛台東的歌王歌后級好友齊聚一堂，將攜手 A-Lin、玖壹壹、范曉萱&100%、李英宏、葛仲珊、持修等金曲獎常客，在海風與浪聲中領唱跨年倒數，帶領數萬民眾迎接2026第一道曙光！
距離上次台東舉辦跨年演唱會已經五年，阿妹笑說：「唱那麼多地方，這次該回家唱歌了！台東是我最初的地方，也希望帶著喜歡台東的朋友，一起來這裡看海、唱歌、邁向新年！」而她愛情長跑的男友Sam，也在臉書跟著貼上張惠妹的影片，寫著「台東～見」，勢必將會開心愛相隨。
12月31日當晚將從日落唱到午夜，煙火、星光、浪花齊舞，台東瞬間化身最浪漫的音樂島。阿妹感性說：「希望這一夜，讓每個人都帶著歌聲、帶著笑回家，帶著愛迎接新的2026年。」
其他人也在看
韓偶像竟跟台灣阿嬤撞衫！穿「紫色羽絨外套」帥到翻 網笑：靠臉逆襲時尚！
最近朴寶劍被拍到穿紫色羽絨外套出門，帽子一戴、拉鍊一拉，再加上乾淨的臉蛋跟溫柔氛圍，整個畫面完全不像下樓買菜，而是「韓劇男主角趕去見女主」。結果有網友立刻翻出「阿姨紫羽絨對照照」，並排後效果太狠，留言狂刷：「外套同款，命運不同」「這外套放在市場就是長輩最...styletc ・ 2 小時前
國中生咖啡廳「聊股票」他聽完傻眼了 地點曝網反喊正常：都是有錢人
國中時期，不少學生都會到咖啡廳讀書，或是聊聊遊戲、運動紓壓；不過知名造型師李明川透露，近日在咖啡廳聽到旁邊2名國中生聊天內容竟然跟手機遊戲、學校都無關，而是在聊金融「期貨」與「零股」，讓他超震驚，不過內行人馬上認出來他的所在位置是台北市的天母，開玩笑說住在這區的爸媽都是有錢人，平常給孩子零用錢都是直接給股票的，從小訓練投資能力非常合理，引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
布蘭登費雪、瑞秋懷茲確定回歸《神鬼傳奇4》再戰木乃伊 劇情走向曝
提到好萊塢男星布蘭登費雪（Brendan Fraser）和瑞秋懷茲（Rachel Weisz），一定會聯想起兩人昔日合作的賣座系列電影《神鬼傳奇》。如今傳出兩人將重新聚首，回歸參與另一場《神鬼傳奇》冒險，也就是《神鬼傳奇4》的拍攝。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前
張惠妹確定台東唱跨年 號召10組藝人嗨唱「東！帶我走」跨年晚會
台東縣長饒慶鈴今天（5日）於臉書發文公布2026台東跨年晚會卡司，確認天后張惠妹將在台東嗨唱跨年，並號召10組出身台東或喜愛台東的歌王歌后級的好友一同嗨翻台東。台東縣政府文化處也在臉書發文指出，202...華視 ・ 2 小時前
高雄萬豪「迎光翱翔2026跨年派對」 林凡、林芯儀浪漫獻唱
高雄萬豪酒店將於12月31日晚間盛大舉辦「迎光翱翔2026跨年派對」，以星光、音樂與饗宴交織出年度最閃耀的跨年夜。現場邀請「療癒天后」林凡與「億萬歌姬」林芯儀接力開唱，陪伴賓客在溫柔歌聲與倒數歡呼中迎接嶄新的2026年。活動當晚更結合豪禮抽獎、美食饗宴與義大煙火直播，打造一場集視覺、聽覺與味覺於一體的華麗慶典。品觀點 ・ 20 小時前
颱風海鷗重創菲律賓至少58死 6軍人馳援時墜機亡 空拍直擊河岸住宅遭泥流吞噬
颱風「海鷗」（Kalmaegi）重創菲律賓中部，隨著搜救行動深入，11月5日已知至少58人死亡，其中包括6名軍人，當時他們搭乘直升機執行人道救援任務，卻在暴風中墜毀。 民眾也拍下宿霧街頭慘況，車輛被滾滾泥流沿著道路沖走；夜晚的宿霧市一片狼藉，汽車堆疊在路旁，人們對持續不斷的大雨焦慮不已，表示水甚至淹到二樓，只能爬上屋頂逃生。 宿霧省塔利賽市（Talisay）空拍畫面可見河岸滿目瘡痍，多數以輕型建材搭建的房屋被沖毀、幾乎被泥流吞噬。民眾在滿地泥濘的河岸邊翻找僅存的家當。康索拉西翁市（Consolacion）大片街道被黃色泥水覆蓋，民眾與車輛涉水通行。 海鷗隨後穿越南海，預料可能二度登陸越南，目前已有約300個航班取消。越南政府表示，已為最壞情況作好準備。 菲律賓每年平均遭受約20個熱帶風暴侵襲。2025年9月，颱風「樺加沙」才剛橫掃北部地區，如今「海鷗」再度釀成嚴重災情。官員指出，搜救行動仍在持續，仍有多人失聯。宿霧市的洪水雖逐漸退去，但多地依舊停電、道路受阻。Yahoo奇摩（國際通） ・ 1 小時前
黃金7條、現金丟在公園花圃 民眾圍觀懷疑詐騙 苗栗警方尋找失主
苗栗市貓裏山公園有民眾今天上午運動時，在忠烈祠廣場旁花圃發現7條黃金及新台幣、人民幣現鈔，初估價值高達新台幣500多萬元，但圍觀民眾不敢靠近，還懷疑是詐騙，市公所已通報苗栗警方找尋失主。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 小時前
婚前幾乎沒朋友！陳喬恩婚後「為愛突破舒適圈」 老公Alan一招讓她從宅女變社交咖
「我以前真的沒什麼朋友……」陳喬恩近日在節目《天聲一對》中坦言，婚前生活幾乎被工作填滿，朋友圈近乎空白。婚後為了配合丈夫曾偉昌（Alan）熱愛運動的生活方式，她開始主動邀約舊友打高爾夫、組飯局，從「不回電話」變成「揪團王」，讓粉絲笑說：「愛情真的能改變一個人！」姊妹淘 ・ 4 小時前
輝達將落腳北士科 李四川：新壽提解約金約44.7億元 看起來算合理
輝達（NVIDIA）台灣總部將落腳北士科T17、T18基地，台北市副市長李四川今天說，已收到新光人壽提出解約金額約44.7億元，看起來還算合理，希望7日就能簽解約協議書。台北市長蔣萬安表示，目標明年初與輝達簽訂契約，他已指示各局處以最優先的速度、最高的行政力，來處理全球關注的重大投資案。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 3 小時前
振永脫了！胸肌抖動秀健身成果 超養眼畫面笑喊：好害羞！
台韓聯手打造的愛情電影《那張照片裡的我們》4日曝光「留住青春版」前導預告，適逢主演宋柏緯生日，預告中韓星振永河邊脫衣展現精實身材，胸肌抖動畫面令人看了臉紅心跳，而振永本人看完預告後更是笑喊：「好害羞！」中天新聞網 ・ 2 小時前
2025必比登推薦巷弄排隊美食！當歸羊肉湯可續湯超佛心，配碗黑金滷肉飯超滿足
板橋知名的排隊小吃，於2023年搬到巷弄內的大碗公當歸羊肉，沒有因此而人潮減少，用餐時段依舊大排長龍，2025年新入選米其林必比登推薦，讓聞風而至的新舊顧客更多了，想來朝聖最好避開尖峰用餐時間。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 1 天前
自私自利？他怨同事「1原因」常請假很難溝通 一票人不挺：老闆的問題
休假是勞工的基本權益，但對於排班制的員工來說，休假往往需要與同事或主管協調。一名男子表示，他有位同事每月被動收入高達8萬元，除了不加班外，每次有事都會直接請假，不顧其他同事是否方便，讓他感嘆：「沒有經濟壓力的同事真的很難溝通。」貼文曝光後，立刻引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
鄉民監察院／吳音寧任台肥董座內幕大曝光！賴清德、蔡英文真的和解了嗎
[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導由鋒燦傳媒製作的政論節目「鄉民監察院」最新一集今（4）日上架，內容探討正熱的「吳音寧任台肥董座內幕」、「水庫光電板爭...FTNN新聞網 ・ 19 小時前
石崇良稱台北醫學中心增至10家「過多」 醫界憂淪排名賽
北部醫界人士直言，若真的硬性規定容額、踢掉2家醫學中心，勢必造成醫學中心間競爭更激烈，不難想像未來每逢評鑑，醫院會想盡辦法爭取分數、在人力配置上斤斤計較，「恐不利醫療常態化發展」；建議比照過去評鑑制度，只要分數達標、通過，就有成為醫學中心資格，至於是否限制...CTWANT ・ 6 小時前
離奇！苗栗貓裏山公園散落「7條金塊、大量現鈔」路人憂心1事…不敢撿
苗栗縣苗栗市貓裏山公園今天（5日）清晨，有晨運民眾在一棵梅樹下的花圃發現大批現金及金條；由於金額及數量龐大，憂心是假鈔或詐騙集團設局，因此，報警處理；現場包括7條5兩金塊、6萬多新台幣紙鈔及1萬多人民幣，後續警方將查明真偽及來源。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
中國衛星曬台灣高清照！國台辦自嗨喊「家的俯瞰」：都是祖國錦繡河山
長光衛星技術公司的「吉林一號」日前公布台灣的高清衛星圖，包括日月潭、阿里山、台北市區、中正紀念堂，並宣稱「這些都是中國的」。國台辦今（5）日又嗆，這是「家的俯瞰」，都是祖國的錦繡河山，都是中華民族的美好家園。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
病患臥床苦⋯十多年沒看牙 張口竟有蛆
長期臥床的失能、身心障者，很多人十多年沒看過牙醫，一口爛牙，甚至積滿結石，買整箱止痛藥對付牙疼。居家牙醫發現患者口腔長蛆，一張開嘴，連家人都嚇一大跳。聯合新聞網 ・ 7 小時前
普發一萬開放登記4小時湧入近48萬人 財長笑喊「已想好怎麼花」
首次上稿：11/05 11:14更新時間：11/05 13:13（更新財長說法）即時中心／顏一軒報導政府宣布全民普發現金1萬元，今（5）日上午8時開放預約登記，短短4小時過去，截至12時止，已有47萬5530人上網登記，可謂是盛況空前，相當踴躍。民視財經網 ・ 32 分鐘前
寶佳若奪下中工 台塑大樓都更等超過1千億大案將被「整碗捧去」
寶佳為併購中工發動20億銀彈收購中工的股票，若成功，中工一千多億工程也將落入寶...信傳媒 ・ 3 小時前
《不幸的幸會》6大看點：「52歲李政宰與35歲林智妍」「父女戀CP」...共譜演員vs記者大人系羅曼史！金智勳、徐智慧、吳漣序都出演！
2025年進入最終倒數，11月不少新劇陸續開播！近期最新劇《不幸的幸會》(討厭的愛情)首開播2集，第一集就以5.456%啟航，該劇由《好搭檔》導演金佳藍執導，《車貞淑醫生》編劇鄭曞朗執筆劇本，李政宰、林智妍、金智勳、徐智慧主演。李政宰與林智妍兩人戲外年齡相差將近20歲，新穎CP組合掀起觀眾熱議！海外OTT平台通過Prime Video公開，每週一、二晚間更新新集數！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 小時前