張惠妹宣布回台東開唱！邀A-Lin、玖壹壹同台 「北Jolin中五月天東阿妹」跨年對決

（記者石耀宇／綜合報導）天后張惠妹（aMEI）宣布年底將回到家鄉台東開唱，擔任2025年台東跨年晚會壓軸主秀，並親自號召10組金曲實力派好友齊聚共演。這也是她繼征戰全球84場「ASMR世界巡迴演唱會」後，再度以「回家」為主題，締造音樂年終最高潮。

圖／天后張惠妹（aMEI）宣布年底將回到家鄉台東開唱。（台東縣政府 提供）

阿妹透露，這次跨年將以「東！帶我走」為主題，邀請包括A-Lin、玖壹壹、范曉萱&100%、李英宏、葛仲珊、持修、戴愛玲、桑布伊、葛西瓦與Saya等10組藝人同台，橫跨靈魂樂、嘻哈、原民風與抒情曲風，打造融合多元文化的音樂盛宴。

廣告 廣告

圖／歌手A-Lin & 戴愛玲。（台東縣政府 提供）

演唱會將於台東市海濱公園盛大登場，主視覺以亮粉、綠、藍三色象徵熱帶海洋風格，寓意「從海出發、向光而行」。屆時演出將從傍晚日落一路唱到午夜，讓煙火、星光、浪花與歌聲交織，陪伴樂迷迎接2026年第一道曙光。

圖／玖壹壹。（台東縣政府 提供）

阿妹笑說：「唱那麼多地方，這次該回家唱歌了！台東是我最初的地方，也希望帶著喜歡台東的朋友，一起來這裡看海、唱歌、邁向新年！」她也表示，希望透過音樂讓大家「帶著歌聲、帶著笑回家，帶著愛迎接新的一年。」

圖／張惠妹子弟兵葛西瓦 & 持修。（台東縣政府 提供）

值得一提的是，今年跨年晚會將形成「天后三角戰」格局——北有蔡依林、中有五月天、東有張惠妹，全台跨年夜星光滿滿，預料將掀起一波搶票與觀光熱潮。

更多引新聞報導

被說「軟飯男」詆毀！凱渥員工替范姜彥豐爆內幕：粿粿這樣太沒水準

阿達爆閃兵案中午自首！創作鬼才事業正巔峰 30萬交保低調離開

