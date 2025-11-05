張惠妹帶一群好友回家啦！號召A-Lin、范曉萱台東跨年開唱

【緯來新聞網】張惠妹（aMEI）今（5日）無預警重磅揭曉，跨年夜又將回到家鄉台東，將於12月31日重量級現身「2026台東跨年晚會 東漂去旅行：〈東！帶我走〉」，且在她的號召下，將攜手A-Lin、玖壹壹、范曉萱&100、李英宏、葛仲珊、持修，帶領民眾迎接2026第一道曙光。

張惠妹回鄉跨年。（圖／臺東縣政府提供）

張惠妹繼《ASMR 世界巡迴演唱會》征戰海內外84場，並創下台北大巨蛋連開五場、吸20萬人朝聖的傳奇，終於能回鄉開唱，笑說：「唱那麼多地方，這次該回家唱歌了！台東是我最初的地方，也希望帶著喜歡台東的朋友，一起來這裡看海、唱歌、邁向新年。」



除了自己參與演出，她更親自發起「台東歌手召集令」，邀請一票重量級陣容共襄盛舉，包括A-Lin、玖壹壹、范曉萱&100、李英宏、葛仲珊、持修、戴愛玲、桑布伊、葛西瓦、Saya 等實力歌手，讓東跨堪稱「含金量最高的跨年晚會」。



當晚表演，將從日落唱到午夜，煙火、星光、浪花齊舞，台東瞬間化身最浪漫的音樂島。張惠妹感性說：「希望這一夜，讓每個人都帶著歌聲、帶著笑回家，帶著愛迎接新的2026年。」

范曉萱&100超久沒在台演出。（圖／臺東縣政府提供）

A-Lin被招喚去台東開唱！（圖／臺東縣政府提供）

台東跨年資訊。（圖／臺東縣政府提供）

