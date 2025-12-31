張惠妹年末驚喜推雙單曲 洩阿密特回歸可能性

（中央社記者王心妤台北31日電）歌后張惠妹今晚將在家鄉台東跨年，她下午在社群預告將會演唱新歌。她透露推出雙單曲是盼讓各界一起感受並相信愛，而分身「阿密特」隔多年推新歌，她也透露回歸「值得期待」。

張惠妹今天在音樂串流平台上架2首新單曲，分別由阿妹演唱「我的存在就是愛你」；分身阿密特則是演唱「你的存在就是愛我」。她透露近年多忙於巡演，偶然間聽到這首歌的旋律，某天發現媽媽會突發性失憶，雖然總帶著笑容但會忘了家人的名字，讓她相當恐懼，而張媽媽經過治療後，身體已經好轉，仍讓張惠妹有很深的感觸。

張惠妹笑說，她跟分身阿密特都很喜歡這首歌，所以都搶唱這首歌，雖然2首歌旋律相同，但歌詞跟唱腔都不同，歌名設計也有相互呼應的巧思，錄音唱完阿妹版後，只有2天能揣摩阿密特的口氣，其實也花了點時間沉澱心情才找到感覺。

對於雙單曲，張惠妹表示，歌詞中的「我為了你而活」是強烈的感受，也希望聽完的人感受並相信愛，無論為誰而活都是強大的力量。由於阿密特是睽違多年推出新歌，是否有回歸可能，她也笑說：「值得期待，好像。」（編輯：李亨山）1141231