張惠妹後台尬舞A-Lin畫面流出！18萬人搶看

台東跨年晚會今年話題十足，天后張惠妹（阿妹）把跨年夜獨家獻給家鄉台東，不僅壓軸登台迎接新年，更在正式演出前就先把氣氛炒到最高點。還沒站上舞台，阿妹已經在後台玩開，和一票實力派歌手隨音樂熱舞的畫面被捕捉，瞬間成為當晚另一個亮點，也讓現場與線上觀眾提前感受到滿滿的跨年熱度，9點前線上觀看已破8萬人，line直播也有18萬人觀看。









張惠妹還沒登台先嗨翻！後台尬舞A-Lin畫面全被拍…網狂讚：神仙組合

台東跨年晚會由張惠妹領軍豪華卡司輪番開唱，並於倒數後壓軸首唱新歌，掀起歌迷期待。（圖／翻攝自張惠妹臉書）

今年台東跨年晚會於台東國際地標登場，卡司陣容非常豪華，邀來張惠妹、A-Lin、戴愛玲、玖壹壹、葛仲珊、范曉萱等多位歌手輪番開唱，從抒情到節奏感十足的作品一次滿足。擔任壓軸的張惠妹則被安排在跨年倒數結束後登台，用歌聲替新的一年揭開序幕。除了經典歌曲外，阿妹也預告將獨家首唱新歌〈我的存在就是愛你〉，讓不少歌迷非常期待，早早守在現場與直播前。

張惠妹還沒登台先嗨翻！後台尬舞A-Lin畫面全被拍…網狂讚：神仙組合

張惠妹登台前在後台與A-Lin、戴愛玲等隨音樂熱舞，被導播捕捉曝光，網友驚呼「後台是神仙組合」。（圖／翻攝自 Threads ＠yang_bear88）

然而，距離正式演出還有好幾個小時，張惠妹早已蓄勢待發。她在後台完成造型後，與好友們相聚，氣氛輕鬆又熱絡。當李英宏的夯曲〈台北直直撞〉音樂一響起，阿妹忍不住跟著節奏搖擺，A-Lin、戴愛玲以及桑布伊等人也加入行列，一群唱將級歌手在後台即興熱舞，完全沒有巨星包袱。導播意外將鏡頭切到後台，這一幕隨即曝光在大螢幕上，引起現場觀眾的歡呼，表示「後台是什麼神仙組合」。





