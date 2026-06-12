張惠妹愛徒不藏了！鼓起勇氣私訊日本男神 持修成功打造夢幻神作
創作歌手持修攜手日本R&B代表人物SIRUP，以及被譽為「吉他鬼才」的Ichika Nito，共同推出全新單曲〈Blue〉。這首橫跨台日音樂界的合作作品，集結三位風格鮮明的音樂人，不僅擦出令人驚豔的火花，也成為持修近年最具話題性的跨國音樂計畫。
網路交流到跨國合作 夢幻組合成形
這段合作緣分始於網路。持修與SIRUP長期透過社群互相關注彼此作品，直到SIRUP來台時，兩人終於有機會面對面交流，也開啟合作契機。雖然計畫一度因繁忙行程而暫停，但當持修再次與長期合作的製作人關惠中（Jimmy KUAN）討論新作品時，靈感再度被點燃。
持修認為，如果能將Jimmy獨特的製作風格與SIRUP充滿都會感的音樂語彙結合，勢必能創造全新火花。這個想法不僅讓合作案重新啟動，也逐漸勾勒出〈Blue〉的整體輪廓與音樂方向。
鼓起勇氣邀約 吉他鬼才爽快答應加盟
讓這首作品更加完整的關鍵人物，則是日本知名吉他手Ichika Nito。去年Ichika來台演出時邀請持修擔任嘉賓，持修把握機會在後台親自提出合作邀請，沒想到對方一口答應，讓這首集結台日頂尖音樂人的作品正式成形。
〈Blue〉以「失重感」作為核心概念，描繪人在情感低谷中逐漸墜落的狀態。持修與Jimmy在創作過程中，捕捉到一種彷彿漂浮又不斷下沉的聽覺感受，並邀請音樂人Everydaze共同填詞，將內心深處的脆弱、掙扎與孤獨具體化，化為歌曲最深層的情緒。
英日語交錯 打造沉溺憂鬱的聲音宇宙
歌曲中，持修與SIRUP分別詮釋兩種不同面向的受傷靈魂。持修以極具張力的嗓音唱出撕裂般的痛楚，而SIRUP則透過慵懶且富有律動感的R&B唱腔，替歌曲增添冷冽而迷人的色彩，將明知危險卻無法抽身的情感刻畫得格外深刻。
除了音樂本身，持修也親自操刀設計單曲封面。主視覺以幾何切割的心臟作為核心意象，象徵支離破碎卻依然跳動的內心世界；紅色與紫色線條則分別代表生命力與情緒耗損，呼應歌曲探討的矛盾情感與孤獨狀態。另一方面，正展開亞洲巡演的SIRUP，也將於6月27日在Legacy Taipei開唱，並邀請持修擔任演出嘉賓，讓樂迷有機會親身感受這組夢幻組合的現場魅力。
更多鏡報報導
30歲美妝女神驚傳罹癌！不菸不酒、天天健身仍中鏢 淚揭最可能元凶
老虎牙子董娘開4.5萬徵「全能特助」被罵爆！劉伊心出面道歉急滅火
「雙J」同框內幕曝光！周杰倫現身JJ台北工作室 20年交情互動全被拍
做完筆錄睡人妻！偵查隊警察DIY問「濕了？」 年薪300萬工程師尪臉綠
其他人也在看
日本職棒》古林睿煬將返一軍 6月14日先發對戰中日龍
效力於日本職棒北海道日本火腿鬥士的台灣投手古林睿煬，根據日職官方公告，6月14日將回到一軍擔任先發，主場出戰中日龍。
「武安侯」確定參加海峽論壇！張凌赫料出席開幕式文藝活動
大陸男神張凌赫憑藉夯劇《逐玉》在台擄獲大批粉絲，陸網昨日瘋傳他將出席海峽論壇，還被拍到深夜抵達廈門，今日上午福建台辦證實張凌赫將參加第十八屆海峽論壇相關活動。
影／辛龍帶女兒渡假見有大秀衝上台狂唱 陳美鳳嚇呆：我怎跟老闆領錢
【緯來新聞網】陳美鳳近日帶著陳謙文擔任「麗星郵輪探索星號」海上大秀嘉賓，沒料到辛龍竟是船上遊客，找上
親自上陣直衝火場！傅子純生前血汗畫面流出 粉淚崩：看一次心痛一次
出道超過24年、曾演出《新兵日記》等戲劇的演員傅子純，近日剛從印尼峇里島度假返台，7日下午16時許因「急性血癌」病逝於淡水馬偕醫院，享年46歲。突如其來的消息讓親友、粉絲不敢置信。如今傅子純生前在片場親力親為、毫無畏懼衝進火場的珍貴側拍片段再度被翻出，讓無數網友看完都淚崩。蔡維歆
世足賽／挪威國腳備戰突公開1畫面！竟配「伍佰洗腦神曲」
體育中心／巫旻璇報導2026美加墨世界盃正式開踢，有「魔人普烏」之稱的挪威足球天才哈蘭德（Erling Haaland），首度踏上世界盃舞台便成為全球球迷關注焦點。身為當代最具代表性的頂級前鋒之一，外界都期待他能在本屆賽事大放異彩。不過，在正式出賽前，哈蘭德近日搶先開通官方抖音及微博帳號發布的影片中，竟選用台灣歌手伍佰經典歌曲《挪威的森林》作為背景音樂。由於歌曲名稱恰巧與他的祖國挪威同名，充滿巧妙連結，讓不少華語圈網友瞬間笑翻，留言直呼「這選歌太懂了」，意外掀起一波討論熱潮。
Pinkoi市集雨備惹怨！攤主淋雨擺攤、商品全泡水 今明活動緊急取消
即時中心／林韋慈報導台灣知名設計網站Pinkoi昨（12）日舉辦線下市集「品品節」，卻因遇上大雨且雨備不足惹議。攤主更爆料，Pinkoi甚至在本週二晚間以Email通知，市集舉辦前一日與每日早上都會進行監測，若未達標準便不會取消活動，且若攤位未出席，將收取違規金3500元。然而市集首日，許多攤販在花博公園戶外淋成落湯雞，連商品都被淋濕，讓許多攤主不滿。今（13）日Pinkoi也緊急取消接連活動。
何篤霖主持24年被一通電話換掉！康康不忍發聲了 鬆口「合約內幕」
主持群康康、許志豪、陳隨意、陳孟賢、李子森、杜忻恬，以及節目班底吳俊宏、陳怡婷、蕭玉芬、翁鈺鈞、吳申梅、沈建豪等深入萬華街頭，即使天空不作美，仍澆不息藝人的活力與熱情。蔡維歆
王柏傑、柯佳嬿分手16年罕同框！昔戀情真相曝光
娛樂中心／劉詩婕報導出演《九降風》的演員王柏傑在昨（12）日於Instagram上分享赴美進修期間的團體合照。原本只是記錄學習旅程的日常貼文，卻被眼尖網友發現照片中竟出現昔日女友柯佳嬿的身影。分手16年後，兩人罕見同框，立刻勾起不少粉絲對過往戀情的回憶，也讓相關話題迅速在網路上延燒，引發熱烈討論。
再婚祕辛首曝光！福原愛久違露面先道歉 認了曾「怕到不敢出門」全靠網購度日
37歲日本桌球名將福原愛與江宏傑離婚近5年，去年與爆出緋聞的「橫濱男」再婚，並在今年4月誕下第3胎。福原愛今（13日）將登上岡村隆史主持的日本綜藝節目《OKABERO》，不僅是她睽違3年再度登上日本無線台節目，也暢談與現任老公的再婚祕辛。
「我不喜歡這年紀」川普80歲前自爆心聲
[NOWNEWS今日新聞]美國總統川普14日就要滿80歲，白宮這幾天明顯卡緊馬達，用一連串高密度行程展示「我還很行」——但《華爾街日報》也直接點破，這些畫面同時意外曝露了一位即將80歲的人，身體該有的...
沒能見傅子純最後一面！王瞳郵輪舞台淚崩 哽咽獻唱〈城裡的月光〉送摯友
[FTNN新聞網]記者陳崴淩／綜合報導王瞳與已逝男星傅子純曾合作多部戲劇，私下也是交情深厚的好友。近日王瞳隨所屬「霸氣樂團」登上麗星郵輪，為「星光演唱會...
藍白蠻橫強過「高虹安條款」！黃國昌竟跳腳罵民進黨「混淆視聽」
即時中心／陳奕劭報導立法院昨（12）日在藍白多數優勢下通過修法，未來宣告緩刑或得易服社會勞動者，將不受公職人員選罷法中「不能選舉」的限制。對此，台灣民眾黨主席黃國昌今（13）日回應，修法是基於保證人民的參政權，以及比例原則下所推動的必要改革，民進黨刻意冠上高虹安條款，對新竹市長高虹安非常不公平。台灣民眾黨創黨主席柯文哲則認為，提案符合邏輯。
腎病用藥「克裏美淨」製程酒精超標！食藥署急回收138萬錠
又有藥品回收訊息。衛福部食藥署發布回收警訊，針對慢性腎臟病患者用於協助排除尿毒的「"吳羽"克裏美淨速崩錠500毫克」，原廠通知製程中殘留溶劑（乙醇）檢驗方法有偏差，部分批號可能有酒精殘留含量超出規格情形，啟動預防性回收，影響共計2批號、售出138萬餘錠。（記者：簡浩正）
澎湖東引指揮部驚傳軍官自傷！同袍緊急CPR搶命 醫療專機清晨送三總
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導國軍外島今（13）日凌晨傳出疑似輕生事件。陸軍東引地區指揮部一名黃姓軍官在營區內疑自傷，同袍發現異狀後立即通報並展開...
酸爆民進黨！殷瑋合體太座「殷葉答」 網歪樓讚：殷太好漂亮
綠委沈伯洋挑戰現任台北市長蔣萬安，近日民進黨和其側翼猛打「殷瑋答」，指蔣萬安備詢時看平板，其實都是市府發言人殷瑋在答詢。面對民進黨和綠營側翼的攻擊，殷瑋也正面迎擊，在其YT頻道開設「殷瑋答」節目，昨特別邀請太太葉乃瑜來當來賓，節目叫「殷葉答」，引發網友討論，許多網友更大讚殷太好漂亮。
博士念8年畢業了！包小柏畢典「已故愛女現身」藏洋蔥 感性告白：一起畢業
包小柏出道至今40年，今（13）日他出席國立臺北科技大學畢業撥穗典禮，獲得校方授予管理學院博士學位證書。哥哥包偉銘、包小松及愛徒女子演唱組合「蜜雪薇琪」蜜雪MichelleHsu，也到場獻上祝福，典禮中，包小柏戴著女兒包容的榮譽帶上台致詞，以「未來之聲 一段來自愛與科技的畢業祝福」透過AI技術，讓離
中國砸46億大亂鬥！ 日本龍頭已倒地 謝金河：台廠考驗將至
財經專家謝金河指出，AI軍備競賽雖引爆高階玻纖布超級行情，但領頭羊日東紡織股價驟然腰斬，揭示中國巨石與菲利華大舉擴產殺價，高階市場版圖巨變，台灣玻纖布廠考驗恐將至。
2026世足》地主告捷！美國4比1大勝巴拉圭，阿湯哥、貝克漢夫婦場邊觀戰
2026年世界盃足球賽（World Cup）12日正式開踢，D組地主美國13日也迎來本屆首戰，他們迎戰南美洲勁旅巴拉圭。 上半場剛剛開賽僅8分鐘時間，美國靠著巴拉圭中場烏龍球率先破門得分，取得1比0領先。隨後效力法甲豪門摩納哥的前鋒巴洛貢（Folarin Balogun），分別在第31分鐘與第50分鐘，在隊友協助下二度破門，讓......
無腦買0050賺爆！他眼紅改押這檔「一週蒸發76萬」 網搖頭：All in追高真的很嗨
[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導台股近期劇烈震盪，不少投資人也被行情洗到心情大起大落。一名網友日前在Dcard發文表示，看到身邊朋友「無腦買0050」都...
結婚7年不藏了！AKIRA洩林志玲醉後真面目 反駁是「虎媽」親曝私下分工
「台灣第一名模」林志玲與日本放浪兄弟（EXILE）成員AKIRA（黑澤良平）結婚7年，跨國婚姻的一舉一動始終是外界關注的焦點。日前AKIRA接受綜藝教父王偉忠主持的廣播節目《欸！我說到哪裡了？》專訪，大方分享熱愛台灣在地美食的私房清單。沒想到聊到興起時，AKIRA竟加碼爆料林志玲私下喝醉酒的驚人真面目，揭開名模光環下的生活，夫妻倆深夜的親密情趣也隨之曝光。