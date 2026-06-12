張惠妹愛徒不藏了！鼓起勇氣私訊日本男神 持修成功打造夢幻神作

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持修、SIRUP、Ichika Nito合作打造新曲。環球音樂提供

創作歌手持修攜手日本R&B代表人物SIRUP，以及被譽為「吉他鬼才」的Ichika Nito，共同推出全新單曲〈Blue〉。這首橫跨台日音樂界的合作作品，集結三位風格鮮明的音樂人，不僅擦出令人驚豔的火花，也成為持修近年最具話題性的跨國音樂計畫。

網路交流到跨國合作 夢幻組合成形

這段合作緣分始於網路。持修與SIRUP長期透過社群互相關注彼此作品，直到SIRUP來台時，兩人終於有機會面對面交流，也開啟合作契機。雖然計畫一度因繁忙行程而暫停，但當持修再次與長期合作的製作人關惠中（Jimmy KUAN）討論新作品時，靈感再度被點燃。

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持修認為，如果能將Jimmy獨特的製作風格與SIRUP充滿都會感的音樂語彙結合，勢必能創造全新火花。這個想法不僅讓合作案重新啟動，也逐漸勾勒出〈Blue〉的整體輪廓與音樂方向。

鼓起勇氣邀約 吉他鬼才爽快答應加盟

讓這首作品更加完整的關鍵人物，則是日本知名吉他手Ichika Nito。去年Ichika來台演出時邀請持修擔任嘉賓，持修把握機會在後台親自提出合作邀請，沒想到對方一口答應，讓這首集結台日頂尖音樂人的作品正式成形。

〈Blue〉以「失重感」作為核心概念，描繪人在情感低谷中逐漸墜落的狀態。持修與Jimmy在創作過程中，捕捉到一種彷彿漂浮又不斷下沉的聽覺感受，並邀請音樂人Everydaze共同填詞，將內心深處的脆弱、掙扎與孤獨具體化，化為歌曲最深層的情緒。

英日語交錯 打造沉溺憂鬱的聲音宇宙

歌曲中，持修與SIRUP分別詮釋兩種不同面向的受傷靈魂。持修以極具張力的嗓音唱出撕裂般的痛楚，而SIRUP則透過慵懶且富有律動感的R&B唱腔，替歌曲增添冷冽而迷人的色彩，將明知危險卻無法抽身的情感刻畫得格外深刻。

除了音樂本身，持修也親自操刀設計單曲封面。主視覺以幾何切割的心臟作為核心意象，象徵支離破碎卻依然跳動的內心世界；紅色與紫色線條則分別代表生命力與情緒耗損，呼應歌曲探討的矛盾情感與孤獨狀態。另一方面，正展開亞洲巡演的SIRUP，也將於6月27日在Legacy Taipei開唱，並邀請持修擔任演出嘉賓，讓樂迷有機會親身感受這組夢幻組合的現場魅力。

持修、SIRUP、Ichika Nito合作打造新曲。環球音樂提供



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