張惠妹拼分身年終獻雙喜 「今天就來聽新歌吧」

張惠妹推出新歌〈我的存在就是 愛你〉。聲動娛樂提供



張惠妹（阿妹）今（12╱31）坐鎮「2026台東跨年晚會 東漂去旅行：〈東！帶我走〉」，號召10組出身台東或喜愛台東的歌手一起陪數萬民眾迎接2026第一道曙光，開演前她搶先在社群分享新歌，更喊話歌迷：「親愛的，今天就來聽新歌吧！」

阿妹睽違2年推新單曲〈我的存在就是 愛你〉，更時隔10年以分身阿密特推出新作〈你的存在就是 愛我〉，讓粉絲興喜若狂，作曲人尚融更嗨喊為阿妹創作「是我目前最大的成就」。

張惠妹以分身阿密特推出新作〈你的存在就是 愛我〉。聲動娛樂提供

尚融感性表示：「這幾年默默寫歌、在幕後耕耘，今天終於解鎖一個很重要的里程碑——幫張惠妹寫的歌〈你的存在就是 愛我〉以及〈我的存在就是 愛你〉正式發行了。我知道能過妹姐那一關的老師們都是各界的高手，所以這次對我來說是很大的肯定，也很感謝製作團隊的付出完成這個不可能的任務！希望大家會喜歡。」

昨阿妹進行彩排，吸引不少粉絲在台東濱海公園聽漏音，俏皮的她還要大家：「你們就假裝沒有聽到，明天要裝作第1次聽到的感覺。」這場以「東！帶我走」為主題的跨年演唱會，將從晚上6點唱到隔天凌晨1點，阿妹將壓軸獻唱。

