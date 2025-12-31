張惠妹新年飆唱1.5hr！13首歌單一次看 嗨喊：把體力全獻給你們

阿妹突然唱起〈特別的人〉致敬方大同，不忘提醒大家珍惜身邊的人。（圖／中時資料照）

「阿妹」張惠妹新年首日獻給故鄉台東，為現場數十萬名觀眾帶來多首夯曲，陪伴大家度過浪漫又熱情的2026年第一天。繼〈三天三夜〉、〈站在高崗上〉、〈What Up〉、〈請你告訴我+沙灘戀情〉後，阿妹突然帶來已逝歌手方大同〈特別的人〉來致敬天上的好友，令現場感動不已。

阿妹表示，這首歌曲要獻給一位特別的人，同時也要台下所有觀眾們抱抱身邊的朋友、愛人，接著獻唱〈特別的人〉，唱到一半間奏時，阿妹「愛不可以遲來，一定要現場、立即、馬上表現愛給他。」提醒大家一定要珍惜身邊的人，帶領大家一起唱副歌，場面動容。

唱完後，阿妹提到昨天中午時有發布消息，要在台東跨年獻唱這首新歌〈我的存在就是愛你〉，「2025年我經歷了很多事情，特別特別想在跨年這天、2025年的最後一天唱這首歌，想要表達這首歌的意思，希望大家回去可以好好看歌詞，練一下，也許可以抒發情感，今天就我來唱給你們聽。」

阿妹不忘提醒大家一定要珍惜身邊的人，以〈愛是唯一〉帶來浪漫的夜晚。正當以為接近尾聲時，阿妹突然說「準備好要動一動了嗎？」再次帶來好幾首快歌〈牙買加的檳榔〉、〈永遠的快樂〉、〈好膽你就來〉、〈跳進來〉、〈吳麗萍+前進烏托邦〉，為這次台東跨年晚會畫下完美句點。

阿妹跨年歌單順序為〈連名帶姓〉、〈三天三夜〉、〈站在高崗上〉、〈What Up〉、〈請你告訴我+沙灘戀情〉、〈特別的人〉、〈我的存在就是愛你〉、〈愛是唯一〉、〈牙買加的檳榔〉、〈永遠的快樂〉、〈好膽你就來〉、〈跳進來〉、〈吳麗萍+前進烏托邦〉。

