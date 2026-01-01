張惠妹新年飆唱1.5hr「13首歌單一覽」 台東跨年封神網見總導演：難怪

娛樂中心／施郁韻報導

張惠妹領軍眾多大咖歌手齊聚，在台東一起唱跨年。（圖／台東縣政府提供）

金曲天后張惠妹（阿妹）跨年夜回到家鄉台東，把跨年晚會當成個人演唱會，在「2026 台東跨年晚會 東漂去旅行：〈東！帶我走〉」嗨唱，飆唱14首歌曲，將近快1個半小時的演出，線上觀看人數一度超過28萬人。網友大讚今年台東縣的跨年晚會，一見到總導演正是張惠妹，直呼「難怪精彩」。

壓軸時刻，阿妹登場與粉絲聊天，分享新年新希望，團隊器材還未擺放完成，阿妹索性邀清唱，送上〈姊妹〉」、〈一想到你呀〉等歌曲，還笑稱「還沒有好嗎？還是說我們要下台啊」。

團隊完成後，阿妹帶領邀請A-Lin、Saya、李英宏、持修、范曉萱&100%樂團、桑布伊、葛西瓦、葛仲珊、戴愛玲等全體藝人合唱〈三天三夜〉，隨後接連唱出〈站在高崗上〉、〈What’s up〉、〈請你告訴我＋沙灘戀情〉、〈特別的人〉、〈你的存在就是愛我〉、〈愛是唯一〉、〈牙買加的檳榔〉、〈永遠的快樂〉、〈好膽你就來〉、〈Booty call〉。

阿妹並與葛仲珊合作〈跳進來〉，接著翻唱韓團CORTIS歌曲「GO!」，韓文原句被空耳成「吳麗萍好像搭丟賽」，並跳起舞蹈，全場興奮尖叫，又加碼嗨唱〈前進烏托邦〉帶領大家迎接2026年。

有網友在Threads發文表示，「找到為什麼台東這麼嗨了，總導演aMEI」，玖壹壹擔任開場演出，春風也回覆：「妹姐從彩排就來看，讓大家吃好住好，酒水都免錢的；我不喝酒，但我昨天看了那些姊姊們喝到凌晨四點，才有今日這麼精彩的演出給大家，謝謝妹姐。」

