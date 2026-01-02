張惠妹新歌藏洋蔥！「我為了你而活」背後故事暖哭眾人 粉絲哭到鍵盤濕

記者林宜君／台北報導

天后張惠妹（阿妹）近期推出新歌「我的存在就是愛你」，同時分身阿密特也發行「你的存在就是愛我」，形成一首旋律、兩種歌聲的雙版本。阿妹表示，這首歌的靈感來自90歲母親張媽媽突發性失憶的經歷，她坦言內心百感交集，希望透過音樂傳達愛的力量。

阿妹回憶，媽媽有一次一如往常地微笑看著大家，卻忘了家人的名字，「媽媽年紀大了，與其說難過，不如說是害怕失去的恐懼」。（圖／翻攝自張惠妹IG）

阿妹回憶，媽媽有一次一如往常地微笑看著大家，卻忘了家人的名字，「媽媽年紀大了，與其說難過，不如說是害怕失去的恐懼」。所幸經過治療，張媽媽身體與記憶逐漸好轉，也讓阿妹重新捕捉心中旋律，完成了這首歌。這次雙版本歌曲由阿妹與阿密特分別詮釋，兩者唱腔不同卻互相呼應。阿妹說：「我的歌一開始聽淡淡的，但後座力很強，時間拉得越長，就會跑出更多細節、更多強烈的感受。」她也透露，從動念到完成歌曲僅花20天，過程中製作人提供不同想法，促成阿密特新版本的誕生。

廣告 廣告

錄音時，阿妹坦言曾因角色轉換卡關，索性關掉錄音室燈，只留一盞小燈慢慢磨。（圖／翻攝自張惠妹IG）

錄音時，阿妹坦言曾因角色轉換卡關，索性關掉錄音室燈，只留一盞小燈慢慢磨，形容：「阿妹很溫柔，阿密特則是堅定的語氣。」歌詞中「我為了你而活」一段，更是阿妹想表達的強烈情感，她說：「希望大家能去感受愛、相信愛，不管是誰為了誰而活，都是一股非常強大的力量。」對於阿密特是否正式回歸，阿妹神秘笑說：「好像時候到了吼，值得期待喔！」這首歌不僅是母女深情的展現，也象徵阿妹透過音樂傳達情感、療癒力量的心意。

更多三立新聞網報導

A-Lin唱跳夢破滅內幕曝光！張惠妹一行為改寫人生 成最大貴人

砸千萬實測「中獎機率」！頂流YouTuber掃空樂透店 開獎結果拍桌崩潰

新年第一天痛失母親！南韓影后林秀晶低調守靈陪伴走完最後一程

靈超搶手機被指動手！被打女粉卻喊「香暈了」 追星追到毀三觀

