張惠妹時隔5年家鄉台東跨年
天后張惠妹（阿妹）相隔5年即將重返台東陪伴家鄉粉絲跨年！本報3日接獲消息，多個縣市積極爭取天后阿妹登跨年舞台，最後阿妹決定將回到家鄉與歌迷跨年，要給家鄉滿滿的「妹力」。
阿妹上次在台東唱跨年已是民國109年跨110年，當時還在疫情期間，台下粉絲戴口罩嗨唱，儘管當時「喊到溼了也不能拿下來」，但現場仍湧入人潮高達7萬人，盛況空前。本次再回到台東跨年，主要是阿妹盼復甦花東，要透過自己的號召力，帶動粉絲前往當地。
據悉，阿妹近期都在台東陪伴媽媽，本次受台東縣府邀請，不僅阿妺本人將驚喜登場，子弟兵持修、葛西瓦也將帶來精采表演。不少粉絲已展開搶房大戰，台東縣長饒慶鈴也在臉書發文表示，演唱會將免費入場，詳細卡司將於5日公開。
針對相關消息，記者致電台東縣府文化處長李吉崇，電話遭掛斷。而阿妹經紀公司則回應：「一切消息由縣府公告。」
高市府主辦的「2026雄嗨趴」高雄跨年晚會，今年邀請新婚人夫陳漢典領軍，搭檔阿本與木木林葦妮擔綱主持群，讓人驚喜的是，陳漢典的老婆Lulu黃路梓茵也將甜蜜現身，兩人將在高雄攜手迎接新的一年，預告帶來甜度爆表、默契滿分的驚喜演出。
談起新婚生活，陳漢典甜笑表示：「可以更自在地談戀愛，希望跨完年能手牽手一起吃消夜！」阿本今年首次擔任跨年主持人，誓言讓觀眾連嗨三天三夜。木木過去跨年都會跟家人吃火鍋倒數，如今因工作無法返家，但爸媽仍會準時守著電視替她加油，讓她十分感動。
