張惠妹時隔5年家鄉台東跨年

天后阿妹時隔5年將再登台東唱跨年。（資料照片）

天后張惠妹（阿妹）相隔5年即將重返台東陪伴家鄉粉絲跨年！本報3日接獲消息，多個縣市積極爭取天后阿妹登跨年舞台，最後阿妹決定將回到家鄉與歌迷跨年，要給家鄉滿滿的「妹力」。

阿妹上次在台東唱跨年已是民國109年跨110年，當時還在疫情期間，台下粉絲戴口罩嗨唱，儘管當時「喊到溼了也不能拿下來」，但現場仍湧入人潮高達7萬人，盛況空前。本次再回到台東跨年，主要是阿妹盼復甦花東，要透過自己的號召力，帶動粉絲前往當地。

據悉，阿妹近期都在台東陪伴媽媽，本次受台東縣府邀請，不僅阿妺本人將驚喜登場，子弟兵持修、葛西瓦也將帶來精采表演。不少粉絲已展開搶房大戰，台東縣長饒慶鈴也在臉書發文表示，演唱會將免費入場，詳細卡司將於5日公開。

針對相關消息，記者致電台東縣府文化處長李吉崇，電話遭掛斷。而阿妹經紀公司則回應：「一切消息由縣府公告。」

