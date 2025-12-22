張惠妹機上驚喜「現聲」！粉絲淚喊：她好愛台東

娛樂中心／李筱舲報導



天后張惠妹（阿妹）確定將於12月31日現身台東跨年演唱會，許久沒在台灣公開露面的她，年底也確定回到家鄉台東，與歌迷一起迎接新年。消息曝光後，讓許多粉絲相當期待。而台東縣縣長昨（21）日在社群分享一段她在飛機上的影片，當飛機快降落台東機場時，本來應由空服人員廣播的指示說明，竟出現了熟悉的聲音，讓網友們超級驚喜。





飛機降落前天后張惠妹竟「驚喜現聲」！粉絲感動淚喊：她真的好愛台東

台東縣縣長饒慶鈴分享一段搭機影片，在降落台東時，提醒廣播出現了張惠妹的聲音，超級驚喜。（圖／翻攝自IG ＠april_chinglingyao）

昨（21）日台東縣縣長饒慶鈴，在IG上分享一則短影片，只見她在飛機上，當飛機準備降落在台東機場時，突然聽見熟悉的聲音廣播：「各位親愛的貴賓，我是張惠妹阿妹，歡迎抵達我的家鄉台東，為了安全起見，在請繫安全帶指示燈沒有熄滅前，不要解開安全帶離開座位，現在您可以解除飛航模式，我們12月31號跨年見！」。縣長饒慶鈴也在內文寫下：「哇！J個聲音，來台東的小驚喜！越來越期待跨年啦」。

飛機降落前天后張惠妹竟「驚喜現聲」！粉絲感動淚喊：她真的好愛台東

饒慶鈴（右）表示，這是張惠妹（左）特別替台東跨年演唱會準備的小驚喜。也讓粉絲們大讚：也在內文寫下：「阿妹真的好愛台東」。（圖／翻攝自IG ＠amit_feat_amei、臉書粉專《饒慶鈴》）

影片曝光後，吸引許多網友留言表示：「好棒喔與阿妹同機」、「哇，好大的驚喜」、「阿妹真的好愛台東」、「好讚喔太讚了吧這個宣傳」、「好嗨喔！期待跨年！」、 「齁呦～這驚喜太感動了」。還有粉絲留言：「全台灣都是阿妹家鄉。更是我們的阿妹。全台交通我都要妹姐的聲音啦！」。





