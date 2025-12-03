張惠妹男友Sam酒吧大搬家回台東！高調徵才薪資曝光 內部裝潢低調奢華

記者鄭尹翔／台北報導

天后張惠妹（阿妹）將於 12 月 31 日回到家鄉台東開唱，與 A-Lin、玖壹壹、桑布伊、范曉萱&100% 等眾多歌手共同參與「2026 台東跨年晚會 東漂去旅行：東！帶我走」，吸引大批歌迷準備跨縣市朝聖。而在跨年前夕，阿妹的調酒師男友 Sam（姚善鏞）也帶來新消息——他所經營的酒吧即將正式搬到台東。

張惠妹男友Sam酒吧大搬家回台東！（圖／翻攝自SAM IG）

Sam 今日在社群貼出「One night in 台東」並搭配阿妹美照，引發網友瘋狂誇讚「太美了」、「怎麼可以這麼美！」連歌手戴愛玲也留言：「美！」貼文背景音樂更選用陶喆替阿妹創作的經典歌曲〈一夜情〉，巧妙又耐人尋味。而先前Sam也曾曬出新店的內部現況和未來藍圖，也在社群發布消息徵才，而根據人力銀行網站顯示，目前需要吧台和外場人員、門市銷售人員，時薪是200元起跳，另外也徵求行銷企劃人員、錄音室助理，月薪則是28590起跳。

事實上，Sam 的酒吧「A Light」已於 2025 年 1 月 1 日結束台北營業，近期也有分享新店選址在台東鐵花商圈周邊，目前正進行內部整修，預計於年底正式開幕。消息一出，吸引不少粉絲期待表示：「跨年看完阿妹再去阿妹男友的酒吧，完美行程！」甚至有在地居民興奮直呼：「歡迎 A-Light 來台東！」

阿妹提到家鄉跨年，也開心表示：「台東是我最初的地方，也希望帶著喜歡台東的朋友，一起來這裡看海、唱歌、邁向新年！」如今伴侶的酒吧同步落腳家鄉，更讓粉絲笑稱「這是真·返鄉組合」。

