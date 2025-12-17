張惠妹登高一呼，范曉萱與持修合迎接 2026 台東跨年的第一道曙光

持修坦言.這是第一次與范曉萱合作/臺東縣政府提供

臺東縣政府支持，張惠妹登高一呼，號召 10 組出身台東、或喜愛台東的歌王歌后級好友齊聚一堂，攜手 A-Lin、玖壹壹、范曉萱&100%、李英宏、葛仲珊、持修等金曲常客，在海風與浪聲中領唱跨年倒數，帶領數萬民眾迎接 2026 年第一道曙光。

特別的是，范曉萱與持修的合作，對兩人來說都是全新體驗。持修坦言這是第一次與范曉萱合作，「對，第一次。之前沒見過。知道要合作的時候去查了是誰才發現，她好酷！好有趣的一個人。」談到最喜歡的作品，他毫不掩飾心中的崇拜：「《絕世名伶》超酷！《你》、《縫人》、《如果我先死了怎麼辦》、《汪汪汪》，反正那張專輯都好喜歡～！」讚歌曲的旋律歌詞跟萱姐的聲音超合，「很溫柔又透露著瘋狂，完全是我夢想愛情的樣子。」

16日練團時，兩人選定〈氧氣〉作為合作曲目，范曉萱親自彈琴，並在演唱上保留大量空間，讓持修能即興發揮，或合唱、或吟唱，不同世代對〈氧氣〉的詮釋，讓這首經典作品展現出全新的層次。持修也分享排練當下的真實感受：「一到那邊她就跟我聊天，平常這樣對超級I人的我會感到很惶恐，但那天彷彿姐有一種魔力，讓我完全不害怕，就覺得很自在。」又讚范曉萱：「好奇怪喔，我覺得她是很真誠而且溫柔、同時又很有趣的人。」

范曉萱近期也帶來全新音樂動態，甫於12/12 與100% 樂團推出全新搖滾專輯《過客》，這是她時隔 16 年推出的全新作品，共收錄 8 首新作。專輯回到獨立音樂人的初心，致敬璀璨的 90 年代，並透過音樂向樂迷傳遞「每個人都是獨一無二的靈魂」，在音樂中彼此碰撞，成為生命中或長或短的過客，也為這次東跨的跨世代合作，增添更深層的時代意義。

談到台東，持修坦言自己幾乎沒有真正造訪過，被問到推薦這題，他促咪回：「可能只有去工作過，你推薦我好了。」但對於這次東跨演出，他充滿期待：「超期待的，感覺就可以很嗨！」他也透露，這次跨年夜家人將到場支持，「雖然不會多留下來，但當晚一定會是個很美好的夜晚，也希望下次可以再去台東，不是工作，是去玩！」

《2026 台東跨年晚會 東漂去旅行：〈東！帶我走〉》將於 2025 年 12 月 31 日在台東市國際地標（海濱公園）盛大登場，從 18:00 一路嗨到翌日 01:00。主視覺以鮮亮粉、綠、藍三色呈現熱帶風格，象徵張惠妹回家，帶領大家「從海出發、向光而行」。隨著范曉萱、持修等跨世代、跨領域 ft. 組合陸續登場，東跨也將在海風、浪聲與音樂交織中，陪伴觀眾迎接 2026 年的第一道曙光