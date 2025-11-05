張惠妹睽違5年重返台東唱跨年 超狂卡司曝光

近期各地跨年演唱會卡司陸續揭曉，其中「妹神」張惠妹的動向最受矚目。5日重磅揭曉，張惠妹睽違5年，將在12月31日現身《2026台東跨年晚會 東漂去旅行：〈東！帶我走〉》，並號召10組歌王歌后級好友齊聚一堂，共同迎接2026年第一道曙光。

張惠妹睽違5年將重返台東唱跨年。（圖／臺東縣政府 提供）

張惠妹繼《ASMR 世界巡迴演唱會》征戰海內外84場，創下台北大巨蛋連開五場、吸引20萬人朝聖的傳奇，更成為首位在台北大巨蛋跨年的華語歌手。在創下輝煌成績後，她選擇以家鄉舞台作為年度壓軸回歸。張惠妹表示：「唱那麼多地方，這次該回家唱歌了！台東是我最初的地方，也希望帶著喜歡台東的朋友，一起來這裡看海、唱歌、邁向新年！」

廣告 廣告

在台東縣政府的邀請下，張惠妹親自發起「台東歌手召集令」，邀請一票重量級陣容共襄盛舉。參與陣容包括A-Lin、玖壹壹、范曉萱&100%、李英宏、葛仲珊、持修、戴愛玲、桑布伊、葛西瓦、Saya等超人氣實力歌手，從靈魂樂到嘻哈、從原民風到抒情派，橫跨世代與曲風。

A-Lin也將登台東唱跨年。 （圖／臺東縣政府 提供）

值得關注的是，此次跨年陣容內含金曲、金馬甚至是金鐘得主，使得《2026台東跨年晚會》被譽為「含金量最高的跨年晚會」。活動當晚將從日落唱到午夜，煙火、星光、浪花齊舞，台東瞬間化身最浪漫的音樂島。

張惠妹感性地說：「希望這一夜，讓每個人都帶著歌聲、帶著笑回家，帶著愛迎接新的2026年。」這場集結台東出身或喜愛台東的歌手們，將在海風與浪聲中領唱跨年倒數，帶領數萬民眾共同迎接新年。

《 2026 台東跨年晚會》被譽為「含金量最高的跨年晚會」。（圖／臺東縣政府 提供）

延伸閱讀

謝侑芯命案！大馬網紅「逆風力挺」黃明志 她遭轟蹭流量

丟工作了！黃明志跨年壓軸演出遭除名 金門文化局證實另覓人選

影/青鳥切割黃明志喊「認知作戰」 凌濤傻眼：一貫的雙標