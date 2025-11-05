張惠妹確定台東唱跨年 號召10組藝人嗨唱「東！帶我走」跨年晚會

▲ 圖 / ​台東縣政府文化處 臉書

台東縣 / 林彥廷 綜合報導

台東縣長饒慶鈴今天（5日）於臉書發文公布2026台東跨年晚會卡司，確認天后張惠妹將在台東嗨唱跨年，並號召10組出身台東或喜愛台東的歌王歌后級的好友一同嗨翻台東。

台東縣政府文化處也在臉書發文指出，2026台東跨年卡司來啦！總共11組超強卡司正式登場：張惠妹 (aMEI)、ALin、玖壹壹、范曉萱&100%、李英宏、葛仲珊、持修、戴愛玲、葛西瓦、SAYA、桑布伊。

​台東縣政府文化處提到，活動相關訊息將陸續公布，請隨時鎖定粉專公告，12月31日不見不散！

「東！帶我走」2026台東跨年晚會資訊：

時間｜12/31（三） 18:00起陪你嗨到跨年！

地點｜台東市國際地標





