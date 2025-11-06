張惠妹號召10組歌手台東迎曙光 「這次該回家唱歌了」

張惠妹將在台東唱跨年。台東縣政府提供



張惠妹（阿妹）是首位在台北大巨蛋跨年的華語歌手，她也驚喜宣布12月31日將登上「2026台東跨年晚會 東漂去旅行：〈東！帶我走〉」，還號召10組出身台東或喜愛台東的歌手一起陪數萬民眾迎接2026第一道曙光，她笑說：「唱那麼多地方，這次該回家唱歌了！台東是我最初的地方，也希望帶著喜歡台東的朋友，一起來這裡看海、唱歌、邁向新年。」

阿妹更親自發起「台東歌手召集令」，邀A-Lin、玖壹壹、范曉萱&100％、李英宏、葛仲珊、持修、戴愛玲、桑布伊、葛西瓦、Saya等歌手從靈魂樂到嘻哈、從原民風到抒情派，卡司內含金曲、金馬、金鐘得主，堪稱 「含金量最高的跨年晚會」。

廣告 廣告

A-Lin一起陪台東民眾迎接2026第一道曙光。台東縣政府提供

繼「ASMR 世界巡迴演唱會」征戰海內外84場，阿妹也創下台北大巨蛋連開5場、吸20萬人朝聖的傳奇，她選擇以家鄉舞台作為年度壓軸回歸，她感性地說：「希望這一夜，讓每個人都帶著歌聲、帶著笑回家，帶著愛迎接新的2026年。」

這場以「東！帶我走」為主題的跨年演唱會，將於台東市國際地標海濱公園登場，從晚上6點唱到隔天凌晨1點，煙火、星光、浪花齊舞，把台東變身為最浪漫的音樂島。

更多太報報導

郭源元狼人殺陪玩王子 淡定看不倫粿粿：不會訝異

《大濛》逼哭千人手帕全濕 柯煒林抗癌魔：好想台灣

黃迪揚聞薛仕凌閃兵秒回「我有當兵」 拿海巡月俸買人生首支iPhone