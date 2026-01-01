張惠妹親手操刀台東跨年晚會！春風曝貼心內幕

（記者周德瑄／綜合報導）金曲天后張惠妹在2026年台東跨年晚會東漂去旅行擔任總導演，不僅號召眾多歌手返鄉熱唱，更親自壓軸演出，現場湧入10萬人，直播觀看數衝破28萬。玖壹壹春風爆料張惠妹大方提供酒水讓大家喝個夠，而晚會中途雖遇音響事故，A-Lin卻靠幽默冷笑話化解尷尬，長達5分鐘的8000發豪華煙火也讓這場跨年被譽為全台最強表演。

圖／玖壹壹春風爆料後台內幕，大讚張惠妹貼心照顧所有表演嘉賓。（台東縣政府提供）

這場名為東！帶我走的台東跨年晚會，因為天后張惠妹首度擔任總導演而備受討論。網友在活動結束後的工作人員名單中發現她的名字，紛紛讚嘆難怪整場節奏毫無冷場。玖壹壹團長春風更在網路留言透露，張惠妹從彩排就全程盯場，還提供無上限的精美餐點與酒水犒賞表演者，更開玩笑說看著前輩姐姐們一路暢飲到凌晨4點，才展現出如此驚人的舞台爆發力。

除了天后本人壓軸連唱13首歌曲，A-Lin與桑布伊等實力派唱將也加入陣容。有趣的是，在跨年倒數前的音響故障插曲，反而促成歌手們在台上即興清唱與聊天。A-Lin更玩起那魯灣諧音梗，逗得現場與螢幕前的粉絲大笑。整場晚會不設主持人，純粹靠音樂串場，搭配5分鐘內發射8000發煙火，氣勢直逼售票演唱會等級。甚至有飛往台東的乘客在航程中聽到張惠妹親自錄製的歡迎廣播，從空中到地面都展現十足誠意。

