張惠妹讓台東跨年封神！用20萬資本額公司「吃下3500萬」標案

娛樂中心／徐詩詠報導

隨著2026年到來，不少縣市的跨年晚會卡司與演出內容，成為民眾們討論話題之一。對此，位於台東的跨年晚會，在社群上幾乎「封神」，成為今年的跨年演出天花板。原因在於2大天后張惠妹、A-Lin合體開唱，讓線上觀看人數一度來到28萬觀看。不過，能有這樣規模的演出，恐怕和得標的金額規模也有所關連，本屆台東跨年晚會總預算高達3500萬，遠超去年的1500萬與前年的2500萬。





本屆台東跨年演出，在台東縣政府邀請下找來張惠妹獻唱，同時領軍一票重量級歌手助陣，包括A-Lin、玖壹壹、范曉萱&100%、李英宏、葛仲珊、持修、戴愛玲、桑布伊、葛西瓦與Saya等實力歌手。張惠妹更是一路從跨年後一路唱到今（1）日凌晨1時30分左右才收工休息，讓一票歌迷直呼大飽耳福，歌手們不間斷演出，更讓台東跨年被民眾形容是「跨年晚會天花板」。

廣告 廣告

張惠妹領唱1小半讓台東跨年「封神」 用20萬資本額公司「吃3500萬」標案

今年台東跨年晚會陣容被民眾形容已封神。（圖／翻攝台東跨年晚會臉書）

不過，值得一提的是，本次台東縣政府在跨年晚會下也砸下重本，成為近幾年預算最高的一次。根據公開招標資料顯示，「114年台東縣歲末系列活動」委託專業服務案，招標金額為新台幣3500萬整，為限制性招標。遠超過113年的1500萬與112年的2500萬元。得標廠商則為野聲音娛樂有限公司，資本額為新台幣20萬。當時由張惠妹經紀人陳鎮川創立，同時擁有金曲新人持修的經紀約。

張惠妹領唱1小半讓台東跨年「封神」 用20萬資本額公司「吃3500萬」標案

台東跨年執行單位之一，為資本額20萬的野聲音娛樂。（圖／翻攝畫面）

相關資訊曝光後在社群上也引發討論，網友表示「資本額很重要嗎？看看台東跨年一片好評，資本額20萬的野聲音娛樂，拿下3500萬標案，辦得有聲有色，阿妹還沒上台就可說是今年跨年大贏家，以後誰再拿資本額說嘴」、「野聲音真的很棒，把藝人全部留在台東，果然闆娘妹超超厲害」、「台東跨年演唱會，根本是不同級別的猛，超好看！超接地氣！」、「感謝國發會、文化部、台東縣政府，還有最辛苦的阿妹，錢這樣花就對了」、「超讚的，到最後都還有20萬人線上收看，有夠開心」、「覺得縣府表現超棒，有把中央的補助執行好。也謝謝縣府有眼光，找來阿妹團隊」、「我覺得是中央地方合作很好的例子」。





原文出處：張惠妹狂唱90分讓台東跨年「封神」 用20萬資本額公司「吃3500萬」標案

更多民視新聞報導

鄉民認證最頂跨年！免費直播吸25萬人 網友笑喊：救了全台

范曉萱台東跨年合體大S！感性告白：把她帶來了

好準！峮峮久違應援特攻「罰球線上特殊開球」網驚：生涯命中率百分百

