張惠妹赴台東領軍跨年演出！逾7萬人同歡 維安全面升級

台東「2026 台東跨年晚會 東漂去旅行：〈東！帶我走〉」31日晚間在國際地標登場，天后張惠妹、A-Lin等大咖領軍演出，預計湧入超過7萬人一起跨年，主辦單位動員逾200名警民力強化維安。

天后張惠妹31日赴台東跨年活動伴歌迷迎接2026年。（圖／台東縣政府提供）

「2026 台東跨年晚會 東漂去旅行：〈東！帶我走〉」活動由人氣團體玖壹壹熱鬧開場，金曲歌手葛西瓦接力演出，重量級卡司如張惠妹、A-Lin等輪番上陣。活動開始前，阿美族耆老登台吟唱傳統古謠，為活動進行祈福儀式。

此外，主辦單位大幅提升舞台與演出規格，現場配置高規格音響系統，確保舞台正前方、左右2側觀眾都能享受清晰視聽效果。主螢幕採用半透明設計，結合後方燈光變化，營造層次豐富的視覺饗宴。舞台還特別設計延伸結構，拉近藝人與觀眾的距離，並規劃DJ台串聯全場氣氛，打造高張力、沉浸式的跨年演唱會體驗。

另針對大型活動的安全考量，台東縣政府表示，跨年活動全面升級維安措施，會場分為4大管制區域，同時增設7處警察服務站，以及明顯警示燈號。主辦單位也成立緊急應變處理小組，在重要路口與會場周邊架設監視設備，由專人即時監控，現場嚴格禁止攜帶毒品、刀械、槍枝及爆裂物等違禁品，違者將依法究辦。

