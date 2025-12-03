張惠妹跨年回台東狂嗨 帥男友分享「一夜情」她美翻了

〔記者陳慧玲／台北報導〕天后「阿妹」張惠妹12月31日要在家鄉跨年，她和A-Lin等多位歌手會在台東市國際地標海濱公園參加「2026台東跨年晚會 東漂去旅行：東！帶我走」跨年演唱會，歌迷都興奮又期待，想和阿妹一起狂嗨迎接新年。

想和阿妹跨年還要稍微等一等，但她的調酒師帥男友Sam今天先在社群寫下「One night in 台東」，預告酒吧要在台東開業的消息，很多網友看到他貼出的阿妹照片直呼太美，歌手戴愛玲也誇：「美！」也有網友大讚阿妹：「怎麼可以這麼美啦！」而Sam發文的背景音樂，放的是過去陶喆幫阿妹寫的《一夜情》，相當有意思。

阿妹談到跨年演唱會表示：「台東是我最初的地方，也希望帶著喜歡台東的朋友，一起來這裡看海、唱歌、邁向新年！」演出陣容還包括葛西瓦、玖壹壹、桑布伊、范曉萱&100%、李英宏、葛仲珊、持修、戴愛玲、Saya等歌手。

