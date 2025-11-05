張惠妹跨年壓軸回鄉台東 海邊飆唱迎日出

張惠妹將重量級現身2026台東跨年晚會 。（圖／臺東縣政府提供）

張惠妹將於2025年12月31日重量級現身《2026台東跨年晚會 東漂去旅行：〈東！帶我走〉》，在臺東縣政府的邀請下，她選擇以家鄉舞台作為年度壓軸回歸。

繼《ASMR 世界巡迴演唱會》創下台北大巨蛋連開5場傳奇後，張惠妹笑說：「唱那麼多地方，這次該回家唱歌了！」她更親自發起「台東歌手召集令」，號召10組歌王歌后級好友齊聚，攜手A-Lin、玖壹壹、范曉萱&100%、李英宏、葛仲珊、持修等金曲常客，堪稱「含金量最高的跨年晚會」。

廣告 廣告

這場以「東！帶我走」為主題的跨年演唱會，將於 台東市國際地標海濱公園盛大登場（18:00至翌日01:00）。主視覺以鮮亮粉、綠、藍呈現熱帶風情，象徵阿妹帶領大家「從海出發、向光而行」。當晚將從日落唱到午夜，伴隨煙火、星光、浪花齊舞，阿妹將在海風與浪聲中領唱跨年倒數，帶領數萬民眾迎接2026第一道曙光。

張惠妹攜手A-Lin等金曲常客，一同現身台東跨年。（圖／臺東縣政府提供）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

粿粿哥哥開撕！嗆范姜「吃軟飯裝大男人」：勝負未分曉 委任律師反擊了

「裸體相擁照」被抓包！粿粿、王子吃定范姜1點不敢曝光 囂張同居3個月

黃明志捲謝侑芯案遭通緝！正妹網紅自爆收過邀約 「5大話術」狂試探