張惠妹跨年夜突襲釋雙新歌！ aMEI、AMIT「本尊分身對決」

張惠妹無預警釋出兩首新歌。（圖／聲動娛樂提供）

天后張惠妹為感謝台東縣政府長期以來的支持，親自登高一呼，號召多組出身台東、或與台東淵源深厚的重量級歌王歌后齊聚家鄉，將在海風與浪聲陪伴下，與數萬民眾一同迎接2026年第一道曙光。

《2026 台東跨年晚會 東漂去旅行：〈東！帶我走〉》跨年演唱會卡司陣容堅強，包含 A-Lin、玖壹壹、范曉萱＆100%、李英宏、葛仲珊、持修等多位金曲常客，橫跨不同世代與音樂風格，打造專屬台東的跨年音樂盛會。據悉，張惠妹也將於今（31日）晚間首度獻唱全新作品，成為跨年夜一大驚喜。

事實上，張惠妹年初才在台北大巨蛋完成震撼級跨年演唱會，隨後正式進入休養期。經紀人陳鎮川透露，張惠妹預計休息至3月初，期間已婉拒4、5場企業尾牙邀約。至於外界關心的新專輯進度，陳鎮川表示，張惠妹在2025年「有機會開始進行錄音」，但整體製作仍需時間醞釀，全新專輯最快也要等到2026年才有機會正式推出。

不過，就在跨年夜當天，張惠妹無預警拋出驚喜，宣布以本尊「aMEI」與分身「AMIT」的概念，同步推出兩首全新單曲，上演一場象徵自我對話的音樂對決。aMEI 演唱的〈我的存在就是愛你〉，以及AMIT詮釋的〈你的存在就是愛我〉，分別從不同視角描繪「存在與愛」的關係，宛如彼此呼應的雙生篇章。另外阿妹男友Sam也轉發她的新歌資訊表達支持。

張惠妹以本尊「aMEI」與分身「AMIT」的概念，同步推出兩首全新單曲。（圖／聲動娛樂提供）

