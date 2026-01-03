張惠妹跨年封神！1細節被發現「致敬師兄張雨生」 網哭：活在她心中

記者趙浩雲／台北報導

由天后張惠妹一手打造並擔任總導演的台東《東！帶我走》跨年晚會，於跨年夜在台東登場，憑藉完整音樂編排與情感流動的節目設計獲得高度好評，線上直播累計觀看人次突破30萬，引發網友熱烈討論，其中更有人發文指出，晚會名稱《東！帶我走》像是致敬師兄張雨生的經典歌曲〈帶我去月球〉，讓不少觀眾感動直呼「妹神真的很努力讓大家記得張雨生」。

該名網友在社群發文表示，「好像沒人聊到，《東！帶我走》是不是在致敬張雨生的『走！帶我走』？」並點出張雨生〈帶我去月球〉歌詞中「走，帶我走，走出空氣汙染的地球；走，帶我走，走出紛爭喧擾的生活」，與晚會名稱在語感與精神上高度呼應，認為阿妹透過命名巧妙向摯友與音樂前輩致意。

張惠妹將跨年表演回歸純粹，只有歌手與現場民眾的互動。（圖／翻攝自台東縣政府臉書）

貼文曝光後，立刻引起大量網友共鳴，不少人留言表示「一看到就想到雨生」、「如果是真的，真的會哭」、「如果真的是這樣，表示阿妹與原PO沒忘記，這樣的致敬張雨生也很酷」、「但我的確有想到，如果張雨生還在，應該也會一起在台上跨年」。

事實上，張惠妹與張雨生的深厚情誼眾所皆知，張雨生提攜張惠妹踏入歌壇，還成為他的金牌製作人。1996年兩人先是合唱《最愛的人傷我最深》，同年12月13日，張惠妹發行個人首張專輯《姊妹》正式出道，在歌壇投下一顆震撼彈，隔年更推出《Bad Boy》，擔綱許多詞曲創作並擔任製作人，在台賣出138萬張，成為台灣史上銷量最高的專輯，奠定張惠妹的天后地位，只不過張雨生卻在登上音樂教父的路上，因為疲勞駕駛而意外車過離世，生命永遠停留在31歲。

張雨生與張惠妹的師徒情多年來讓演藝圈津津樂道。（圖／翻攝自網路）

張雨生不僅是張惠妹的恩師，更是影響阿妹音樂生命的重要存在，也因此張惠妹每當唱起張雨生的作品，總會忍不住情緒潰堤，即便張雨生已經過世28年了，不少妹迷與寶迷都深知，「張雨生一直活在她的心中」。

