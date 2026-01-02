張惠妹跨年標案意外掀熱議！醫開酸台灣音樂現況：再爛「冠上3字」就有4成市場

國防部軍火標案近日遭在野黨質疑，有裝修業者及經營鞋業的公司竟能得標炸藥採購等案。就在這個背景下，歌手張惠妹日前跨年夜在台東嗨唱，表演被封為「全台最神」，事後卻有綠媒報導，標題寫道「20萬資本額公司拿下3500萬標案」，似乎暗示不當。對此，常評論時事的醫師沈政男今（2）日在臉書發文酸說，「反正愛台灣、本土化就夠了，是不是？再差再爛，冠上台灣隊3個字，就會有4成市場了。」

綠媒日前報導張惠妹跨年夜演出，報導中標題寫下「用20萬資本額公司拿下3500萬標案」，內文並提及，根據公開招標資料，「114年台東縣歲末系列活動」委託專業服務案，招標金額為新台幣3500萬整，為限制性招標，遠超過113年的1500萬與112年的2500萬元。得標廠商為野聲音娛樂有限公司，資本額為新台幣20萬，當時由張惠妹經紀人陳鎮川創立。該篇報導事後掀起社群廣泛討論。

指台灣影視落後中國 沈政男嘆：台灣沒有大師了

談及張惠妹跨年演出被綠媒放大報導，沈政男表示，張惠妹在台東主辦的跨年演唱會相當成功，但一些綠營人士的反應是什麼？「為什麼20萬資本的公司可以標到3千萬的案子？」其實跨年演唱會應該深思的是普遍都難看，因為全世界就只有台灣到了跨年，竟然各縣市由地方政府主辦這類免費放送的演唱會，好像變成了縣市政府的義務與政績。

談及台灣影視實力，沈政男感嘆，台灣現在只剩流行音樂還可以跟中國一較長短，電影與電視劇都已經遠遠落後。流行音樂節目的製作也差人家很多，舞台布景與聲光設計就好像校園演唱會跟巨星演唱會的差別。

​沈政男感嘆，台灣現在只剩流行音樂還可以跟中國一較長短，電影與電視劇都已經遠遠落後。（資料照，顏麟宇攝）

沈政男進一步提到，商業電影不如就罷了，畢竟內需市場就不一樣，問題是，蔡明亮以後，30年來，台灣有出現國際級的導演嗎？楊貴媚過了30年，到了除夕在大安森林痛哭，還是惹來一大堆粉絲跟隨，就因為「台灣影視，沒有大師了」。

沈政男說道，從五燈獎時代看張惠妹參賽到現在，多久了？連流行音樂都青黃不接了。沈政男直批，「繼續混嘛！反正，愛台灣、本土化，就夠了啦，是不是？再差再爛，冠上台灣隊3個字，就會有4成市場了。」

