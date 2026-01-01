張惠妹跨年獻唱「迷因神曲」 45萬人粉專驚呼：2026年值了

【緯來新聞網】天后張惠妹（阿妹）在台東跨年晚會壓軸登場，首先帶領全場粉絲倒數，隨後獻唱多首歌曲，把跨年當成是個人演唱會，總共飆唱14首歌曲，將近1個半小的表演超有誠意。期間她唱了一首「迷因神曲」，掀起熱烈討論，直言：「2026年值了！」

張惠妹跨年壓軸登場，獻唱多首歌曲。（圖／台東縣政府提供）

張惠妹率領眾星倒數完後，由於團隊器材還沒擺放完成，她索性清唱，接連送上〈姊妹〉、〈一想到你呀〉等歌曲，還幽默問：「還沒有好嗎？還是說我們要下台啊」。團隊準備完成後，她邀請A-Lin、Saya、李英宏、持修、范曉萱&100樂團、桑布伊、葛西瓦、葛仲珊、戴愛玲等全體藝人合唱〈三天三夜〉，隨後獻唱一連串經典歌曲，包括〈站在高崗上〉、〈Whats up〉、〈特別的人〉、〈永遠的快樂〉、〈好膽你就來〉等歌曲，現場氣氛炸裂。



值得注意的是，張惠妹唱了〈Whats up〉，對此擁有45萬人追蹤的臉書粉專「台灣迷因 taiwan meme」今（1日）凌晨貼出張惠妹跨年演唱片段，寫下：「笑死，阿妹台東跨年唱Heyyeyaeyaaeyaa，妹神唱迷因神曲啊2026年值了」，引來其他網友留言討論，「她1997就唱了」、「以前專輯翻唱過啦」、「這首歌一出來，整個感動到30年前」、「有去的人太幸福了」、「其實他演唱會好像滿常唱這首歌」、「完蛋了，我腦海有動畫」。



事實上，張惠妹唱的歌曲為〈Whats up〉，曾在1997年發行的《妹力四射》專輯翻唱過。〈Whats up〉被網友封為迷因神曲，正式作品名稱為《Fabulous Secret Powers》，原本是動畫公司 Slackcircus將1980年代美國卡通《太空超人》的片段剪輯上傳，配上重新翻唱搖滾樂團4 Non Blondes在1992年發行的經典名曲〈Whats Up?〉，變成迷因heyyeyaaeyaaaeyaeyaa，影片在YouTube至今已累積超過2億次播放。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

江蕙復出首日！費玉清藏3585天祝福超催淚 張學友跨海挺到底

「萬秀洗衣店」張瑞夫出專輯！錄音到一半老爸突「腸穿孔出血休克」