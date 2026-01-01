張惠妹辦跨年被讚爆！嗨翻喊「後台有補飲料」 大合照網笑翻：烈酒女團

記者趙浩雲／台北報導

張惠妹擔任導演的台東跨年晚會，被網友與民眾讚稱最強跨年。（圖／台東縣政府提供）

由天后張惠妹一手打造並親自擔任總導演的台東跨年晚會，憑藉頂級卡司、流暢節奏與高密度演出內容，被觀眾與網友一致封為「全台最強跨年晚會」，相關片段在社群平台瘋傳，討論度持續延燒，讓大家笑聲他們是「烈酒女團」。

此次跨年晚會由阿妹親自規劃，邀集多組重量級歌手接力演出，其中她與A-Lin的夢幻合唱成為全場高潮，兩人合體開唱氣勢驚人，阿妹還在台上幽默笑說「後台有補飲料」，輕鬆一句話逗樂全場，也讓觀眾感受到台上台下的熱絡氣氛。

A-Lin在台東跨年晚會一度化身主持人，逗趣反應讓現場人笑翻。（圖／台東縣政府提供）

此外，阿妹與A-Lin、戴愛玲三人同台畫面同樣掀起話題，實力派女歌手齊聚台東，唱功與氣場兼具，台上talking互動自然又有梗，讓網友笑稱她們是「台東烈酒女團」，而非「獵魔女團」，成為跨年夜最具記憶點的橋段之一。

整場晚會不設主持人、不插播商業廣告，節目設計以音樂與表演為核心，藝人間的即興互動與順暢銜接成為亮點。阿妹也多次在台上表示，希望把舞台完全交給表演者，讓觀眾單純享受跨年時刻。晚會落幕後，不少觀眾直言「從頭看到尾完全不想轉台」，更喊話未來台東跨年「繼續交給阿妹」。

