張惠妹還沒上台就先嗨！後台貼A-Lin熱舞辣洩鉛筆腿

張惠妹在台下熱舞，還小小露出纖細鉛筆腿，意外獲得討論。（圖／翻攝YT@台東縣政府）

天后張惠妹（阿妹）今年跨年獨家獻給台東，攜手好友A-Lin、戴愛玲等多位唱將級歌手嗨炸台東。結果還沒表演，阿妹就已經在台下玩開了，和大家一起熱舞，畫面嗨到不行。

台東跨年晚會今晚在台東國際地標開唱，並邀請A-Lin、戴愛玲、持修、葛仲珊、范曉萱等多位歌手演出。其中，擔任壓軸的張惠妹則預計在跨完年、倒數完後，為大家新年首次演出，同時獨家帶來新歌〈我的存在就是愛你〉，令人期待不已。

張惠妹配合著節奏，和大家熱舞狂歡。（圖／翻攝YT@台東縣政府）

但距離登台表演前，還有幾個小時，張惠妹早已蓄勢待發，在後台整裝完畢和好友們相聚熱舞，在李英宏的夯曲〈台北直直撞〉帶領下，導播直接照向後台發現，阿妹竟然和A-Lin、戴愛玲、桑布伊扭了起來，展現天后私下的熱情可愛面貌，和大家玩在一塊，場面相當熱鬧。

