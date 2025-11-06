張惠妹重磅回歸！率11組巨星台東跨年

歌壇天后張惠妹的跨年動向終於揭曉。台東縣政府今日正式宣布，張惠妹將於12月31日現身「2026台東跨年晚會 東漂去旅行：東！帶我走」，在台東市國際地標海濱公園與數萬歌迷一同跨年倒數。這是張惠妹繼2020年後，相隔5年再度回到家鄉台東舉辦跨年演唱會。

張惠妹此次不僅個人回歸，更發起「台東歌手召集令」，成功號召11組重量級歌手共同參與。卡司陣容包括同為台東女兒的A-Lin、天團玖壹壹、葛仲珊、持修、戴愛玲、葛西瓦、范曉萱&100%、李英宏、桑布伊，以及張惠妹的親妹妹SAYA。這些藝人橫跨不同世代與音樂風格，從靈魂樂到嘻哈，從原民風到抒情派，其中更不乏金曲獎、金馬獎及金鐘獎得主，堪稱是含金量最高的跨年晚會。

值得注意的是，張惠妹與A-Lin這對台東出身的天后級歌手，將首度在家鄉舞台上同台演出。台東縣長饒慶鈴特別強調，雙A組合世紀同台是今年跨年晚會的最大亮點，兩位歌手從未在同一舞台共同演出，讓這場演唱會更加精彩可期。

張惠妹剛完成「ASMR世界巡迴演唱會」84場的征戰，創下台北大巨蛋連開5場、吸引20萬人朝聖的傳奇紀錄，並成為首位在台北大巨蛋跨年的華語歌手。在取得如此輝煌成績後，她選擇以家鄉舞台作為年度壓軸演出。張惠妹表示，唱遍這麼多地方，這次該回家唱歌了。台東是她最初的地方，希望帶著喜歡台東的朋友，一起來這裡看海、唱歌、邁向新年。

這場跨年演唱會將從12月31日傍晚6點開始，一直持續到隔日凌晨1點。整場活動將從日落唱到午夜，搭配絢麗煙火、星光與浪花，讓台東瞬間化身為最浪漫的音樂島。主視覺設計以鮮亮的粉、綠、藍三色呈現熱帶風格，象徵張惠妹帶領大家從海出發、向光而行，以音樂開啟新年的第一步。

張惠妹的男友Sam也在社群媒體上分享張惠妹過去的演唱片段，寫下「台東見！」高調為這場演唱會宣傳造勢。回顧2020年張惠妹在台東舉辦的跨年演唱會，當時吸引了7萬民眾到場參與，場面熱鬧非凡，今年的盛況更令人期待。

台東縣長饒慶鈴指出，儘管台東沒有大小巨蛋或世運場館等現代化演唱會場地，但擁有得天獨厚的自然環境。有稻田、太平洋和滿天星斗，將演唱會辦在大自然中，讓風景成為舞台，讓節慶與地方共生。這不是替代方案，而是重新定義什麼是能夠感動人心的體驗。

張惠妹感性地表示，希望這一夜能讓每個人都帶著歌聲、帶著笑容回家，帶著愛迎接新的2026年。這場集結超強卡司陣容與豪華煙火的跨年晚會，將為所有參與者帶來難忘的視覺與聽覺饗宴，共同在東海岸迎接新年的第一道曙光。

