張惠妹震撼宣布台東唱跨年！超強卡司一次曝光 甜喊：這次該回家唱歌了

在近期一片跨年卡司與演唱會的亮牌熱潮中，「演唱會女王」張惠妹（aMEI）的動向最受矚目。今（5日）最高機密浮出檯面，無預警重磅揭曉-「妹神」張惠妹花落台東，將於 2025年12月31日 重量級現身《2026台東跨年晚會 東漂去旅行：〈東！帶我走〉》，在臺東縣政府的邀請下，阿妹登高一呼，號召到10組出身台東、或喜愛台東的歌王歌后級好友齊聚一堂，攜手 A-Lin、玖壹壹、范曉萱&100%、李英宏、葛仲珊、持修 等金曲常客，在海風與浪聲中領唱跨年倒數，帶領數萬民眾迎接 2026 第一道曙光！

張惠妹宣布將在台東唱跨年。（圖／臺東縣政府提供）

這場以「東！帶我走」為主題的跨年演唱會，將於 台東市國際地標（海濱公園） 盛大登場（18:00至翌日01:00）。主視覺以鮮亮粉、綠、藍三色呈現熱帶風格，象徵張惠妹回家帶領大家「從海出發、向光而行」，以音樂開啟新年的第一步。

阿妹繼《ASMR 世界巡迴演唱會》征戰海內外 84場，並創下台北大巨蛋連開五場、吸20萬人朝聖的傳奇，更成為首位在台北大巨蛋跨年的華語歌手，在輝煌的成績後，她選擇以家鄉舞台作為年度壓軸回歸。阿妹笑說：「唱那麼多地方，這次該回家唱歌了！台東是我最初的地方，也希望帶著喜歡台東的朋友，一起來這裡看海、唱歌、邁向新年！」

張惠妹這次更親自發起「台東歌手召集令」，邀請一票重量級陣容共襄盛舉，包括A-Lin、 玖壹壹、范曉萱&100%、李英宏、葛仲珊、持修、戴愛玲、桑布伊、葛西瓦、Saya 等超人氣實力歌手，從靈魂樂到嘻哈、從原民風到抒情派，橫跨世代與曲風，而更值得一提的是，內含金曲、金馬甚至是金鐘得主，東跨堪稱 「含金量最高的跨年晚會」。

12/31當晚將從日落唱到午夜，煙火、星光、浪花齊舞，台東瞬間化身最浪漫的音樂島。阿妹感性說：「希望這一夜，讓每個人都帶著歌聲、帶著笑回家，帶著愛迎接新的2026年。」

