張惠妹領唱台東跨年封神 春風爆神秘總導演「是她」揭內幕

娛樂中心／徐詩詠報導

隨著2026年到來，不少縣市的跨年晚會卡司與演出內容，成為民眾們的討論話題之一。其中最吸睛的莫過於台東跨年晚會。在歌后張惠妹領軍下，包括A-Lin、玖壹壹、范曉萱&100%、李英宏、葛仲珊、持修、戴愛玲、桑布伊、葛西瓦與Saya都出席獻唱，讓歌迷大飽耳福，盛讚台東是本次全台跨年晚會的天花板。如今有網友發現活動總導演，其實就是張惠妹本人，獻唱的玖壹壹春風也爆料張惠妹私下舉動，稱彩排後對方直接喝到當天凌晨4點。

廣告 廣告





張惠妹領唱台東跨年被讚天花板！神秘總導演「是她」春風揭開驚內幕

阿妹領唱台東跨年，被網友盛讚是跨年晚會天花板。（圖／台東縣政府提供）

2026台東跨年晚會《東！帶我走》由張惠妹擔任總導演，並傳出演出名單也都是由她親自邀約。整場演出僅有YT直播，並無主持人讓歌手們自行現場發揮，一路唱到今（1）日凌晨1時30分。讓現場的歌迷與現場的網友聽得相當過癮，直呼：「嗨到1:30結束超滿足，根本神級演唱會現場」。

張惠妹領唱台東跨年被讚天花板！神秘總導演「是她」春風揭開驚內幕

A-Lin在張惠妹邀約下現身助陣。（圖／台東縣政府提供）

此外，也有網友發現本次活動總導演就是張惠妹，在社群引發討論後，參與演出的玖壹壹春風也現身爆料：「妹姐從彩排就來看，讓大家吃好住好，酒水都免錢的。我不喝酒但我昨天看了那些姊姊們喝到凌晨四點，才有今日這麼精彩的演出給大家，謝謝妹姐。」

張惠妹領唱台東跨年被讚天花板！神秘總導演「是她」春風揭開驚內幕

春風透露阿妹在跨年晚會彩排結束後，直接喝到當天凌晨4點。（圖／台東縣政府提供）





張惠妹領唱台東跨年被讚天花板！神秘總導演「是她」春風揭開驚內幕

台東跨年晚會總導演為張惠妹。（圖／翻攝畫面）













原文出處：張惠妹領唱台東跨年被讚天花板！神秘總導演「是她」春風揭開驚內幕

更多民視新聞報導

張惠妹讓台東跨年封神！用20萬資本額公司「吃下3500萬」標案

范曉萱台東跨年合體大S！感性告白：把她帶來了

好準！峮峮久違應援特攻「罰球線上特殊開球」網驚：生涯命中率百分百

