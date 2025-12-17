張惠妹領軍台東跨年夜！超狂卡司曝光「持修同框范曉萱」

范曉萱(右)與持修16日為跨年演唱會練團。（臺東縣政府提供）

天后張惠妹今年坐鎮台東跨年夜《2026 台東跨年晚會 東漂去旅行：〈東！帶我走〉》，主打多組跨世代、跨領域 ft. 組合，第一組曝光卡司是「范曉萱×持修」夢幻同框，兩人合作曲目〈氧氣〉也搶先曝光。

兩人昨（16 日）率先召集練團，持修第一次與范曉萱合作，「對，第一次。之前沒見過。知道要合作的時候去查了是誰才發現，她好酷！好有趣的一個人。」談到最喜歡的作品，他毫不掩飾心中的崇拜：「〈絕世名伶〉超酷！〈你〉、〈縫人〉、〈如果我先死了怎麼辦〉、〈汪汪汪〉，反正那張專輯都好喜歡！」讚歌曲旋律歌詞跟范曉萱的聲音超合，「很溫柔又透露著瘋狂，完全是我夢想愛情的樣子。」

廣告 廣告

昨天練團時，兩人選定〈氧氣〉作為合作曲目，范曉萱親自彈琴，並在演唱上保留大量空間，讓持修能即興發揮，或合唱、或吟唱，不同世代對〈氧氣〉的詮釋，讓這首經典作品展現出全新的層次。持修分享排練當下感受：「一到那邊她就跟我聊天，平常這樣對超級I人的我會感到很惶恐，但那天彷彿姐有一種魔力，讓我完全不害怕，就覺得很自在。」又讚范曉萱：「好奇怪喔，我覺得她是很真誠而且溫柔、同時又很有趣的人。」

范曉萱(左)與持修16日為跨年演唱會練團。（臺東縣政府提供）

范曉萱近期也帶來全新音樂動態，近來與100％ 樂團推出全新搖滾專輯《過客》，這是她時隔 16 年推出的全新作品，共收錄 8 首新作。專輯回到獨立音樂人的初心，致敬璀璨的 90 年代，並透過音樂向樂迷傳遞「每個人都是獨一無二的靈魂」。

談到台東，持修坦言自己幾乎沒有真正造訪過，被問到推薦這題，他促咪回：「可能只有去工作過，你推薦我好了。」但對於這次東跨演出，他充滿期待：「超期待的，感覺就可以很嗨！」他也透露，這次跨年夜家人將到場支持，「雖然不會多留下來，但當晚一定會是個很美好的夜晚，也希望下次可以再去台東，不是工作，是去玩！」

在台東縣政府邀請下，張惠妹登高一呼，號召 10 組出身台東、或喜愛台東的歌王歌后級好友齊聚一堂，包括 A-Lin、玖壹壹、范曉萱＆100％、李英宏、葛仲珊、持修等跨年倒數，帶領數萬民眾迎接 2026 年第一道曙光。

更多中時新聞網報導

經典賽》中華隊 快情蒐 紅雀火球男 有意為韓出征

八三夭穿西裝打怪 抄傢伙救美比帥

健志帶妻遊非洲拍MV 誕生愛的結晶