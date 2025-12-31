張惠妹領軍台東跨年晚會 7萬人湧入現場維安全面升級

張惠妹領軍演出《2026 台東跨年晚會 東漂去旅行：〈東！帶我走〉》於台東盛大登場。（圖／臺東縣政府提供）

天后張惠妹領軍演出《2026 台東跨年晚會 東漂去旅行：〈東！帶我走〉》，今（31日）於台東盛大登場，由人氣團體玖壹壹熱鬧開場，金曲歌手葛西瓦接力演出，隨後還有張惠妹、A-Lin等重量級卡司輪番上陣，號召力十足，主辦單位預估現場將湧入超過7萬名民眾，共同迎接2026年。

跨年前夕，阿美族耆老特別吟唱傳統古謠，為晚會進行祈福儀式，展現台東深厚的原民文化底蘊，也為活動揭開充滿祝福的序幕。由於卡司堅強、人潮眾多，加上日前北部曾發生隨機傷人事件，部分民眾對活動安全格外關注。

台東縣政府表示，今天已全面升級維安措施，並動員警民力2百餘人。（圖／常朝貴攝）

對此，台東縣政府表示，今天已全面升級維安措施，並動員警民力2百餘人，會場則劃分為四大管制區域，增設七處警察服務站，設置明顯警示燈號，同時成立緊急應變處理小組，在重要路口與會場周邊架設監視設備，由專人即時監控。現場也將嚴格禁止攜帶毒品、刀械、槍枝及爆裂物等違禁品，違者依法究辦，全力確保民眾安全。

在強化維安的同時，舞台與演出規格也全面升級。主辦單位打造高規格音響系統，確保舞台正前方及左右兩側觀眾皆能享有清晰視聽效果；主螢幕採半透明設計，結合後方燈光變化，營造層次豐富的視覺效果。舞台並設有延伸結構，拉近藝人與觀眾的距離，另規劃DJ台串聯全場氣氛，打造高張力、沉浸式的跨年演唱會體驗。

