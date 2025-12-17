張惠妹領軍台東跨年 范曉萱攜手持修夢幻練團照曝光

范曉萱與持修爲台東跨年晚會搶先展開練團。（圖／臺東縣政府提供）

台東縣政府今年邀請張惠妹坐鎮，邀來A-Lin、玖壹壹、范曉萱&100%、李英宏、葛仲珊、持修等超強卡司，一同打造《2026台東跨年晚會 東漂去旅行：〈東！帶我走〉》，昨（16日）范曉萱與持修搶先展開練團，世代交會的化學反應讓期待值直接爆表。

范曉萱、持修首度合作便選定經典作品〈氧氣〉，由范曉萱親自彈琴，與持修空靈的嗓音交織出全新層次。持修大讚范曉萱有種讓他放鬆的魔力，更表白自己是《絕世名伶》專輯的忠實粉絲：「那種溫柔又瘋狂的感覺，完全是我夢想愛情的樣子。」

范曉萱睽違16年推出新專輯《過客》，展現獨立音樂人的初心，此次與持修合作更賦予了時代傳承的意義。此外，少有機會造訪台東的持修也熱情喊話，期待當晚與家人在海風中狂歡，並希望未來能以遊客身分再次「東漂」。

《2026 台東跨年晚會》將於 12 月 31 日晚間 6 點在台東市國際地標（海濱公園）盛大登場，邀請全台民眾在海風與樂音中，一同迎接 2026 年的第一道曙光。

